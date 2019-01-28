Один дома: 7 простых правил, которые обеспечат безопасность ваших детей

В современном мире так много всего нужно успеть. Часто бывает, что родителям приходится оставлять ребенка одного в квартире. Но далеко не у всех есть возможность оборудовать свое жилье «умными домами», системой видеонаблюдения и прочими ноу-хау. Да и можно ли доверить жизнь своих детей электронным девайсам?

Вот семь простых правил, рассказанных спасателями, которые обезопасят вашего ребенка, пока вас не будет дома:

Объясните детям, как и когда нужно звонить на короткие номера экстренных служб. Отрепетируйте такой телефонный разговор в форме игры. Ребенок должен знать свою фамилию, адрес и уметь объяснить причину звонка. Убедитесь, что ребенок понимает, что просто так звонить в службы спасения ни в коем случае нельзя;

На видном месте оставьте номера телефонов, по которым ребенок должен позвонить в случае опасности: свой мобильный и рабочий, номер полиции, скорой, пожарных и, на всякий случай, соседей. Чтобы ребенку было проще ориентироваться, можете наклеить рядом с телефонами соответствующие стикеры или фотографии;

Объясните детям, что нельзя рассказывать незнакомцам, что они дома одни, нельзя отвечать на вопросы чужих людей;

Ребенок должен знать, что нельзя открывать дверь незнакомцам. Расскажите детям, что злые люди могут притвориться полицией или друзьями родителей. Бывали случаи, когда злоумышленники просили у детей «молока для брошенного котенка» и так далее;

Когда уходите из дома, уберите все, чем дети могут пораниться, не оставляйте в доступных местах лекарства, бытовую химию, спички или зажигалки. Отключите газовые и электроприборы;

Научите детей правильно пользоваться необходимыми электроприборами, расскажите правила пожарной безопасности;

Уходя из дома, всегда говорите, когда вернетесь. Если ребенок не умеет ориентироваться по часам, объясните ему, как это делать.

Помните, лучший пример - это вы сами. Не пренебрегайте правилами техники безопасности. Безопасность ваших детей - в ваших руках.