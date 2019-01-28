В Ярославле плановая замена лифтов двигается черепашьими шагами

В Ярославле осуществляется плановая замена лифтов. В программу замены включены 68 многоквартирных домов и 148 лифтов, которые располагаются в этих зданиях. Пока в эксплуатацию введены 40 новых лифтов, 95 лифтов находятся в работе, а 31 – в высокой степени готовности. Уже почти завершена замена 51 лифта, а 13 лифтов в настоящий момент на рассмотрении в Ростехнадзоре.

– Идет отступление от сетевого графика в доме по адресу Труфанова 29 корпус 4. Там 4 лифта сданы с эксплуатацию, а 4 не сданы, потому что документация по сей день находится в Ростехнадзоре, – рассказал мэру Ярославля директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов на общегородском собрании.

Чиновник озвучил возможные причины, по которым программа замены лифтов идет черепашьим шагом. Он считает, что дело в отсутствии оборотных средств у подрядной организации.

– За предыдущую неделю мы увидели, что подрядная организация даже кабель купить не может для устранения замечаний, - сообщил Тальянов.

Еще одна проблема, актуальная для Ярославля – недостаток инспекторов по приемке работ: они привлекаются из других городов и областей.

Владимира Волкова заинтересовал вопрос лифтов, которые обездвижены с осени прошлого года. Он решил разобраться в этом вопросе.

– Представитель подрядной организации здесь? – строго спросил градоначальник.

– Представитель «Ярославльлифт» здесь, а представитель подрядной организации в Москве – занимается увеличением оборотных средств, – ответил Тальянов.

– Вызывайте руководителя сегодня-завтра, и выходим на те проблемные объекты, где есть отставание, – поручил Владимир Волков.

Далее представитель подрядчика «Ярлифт» взял микрофон, чтобы рассказать, почему лифты в одном из жилых домой не подключены с октября. Он явно нервничал и уходил от ответа, а по итогу сказал, что замечания Ростехнадзора уже устранены.

– Если бы сегодня было 10 ноября, можно было бы так говорить, но сегодня уже почти февраль. С октября по февраль прошло три месяца. Что за замечания были и почему вы их не устраняли? – спросил мэр.

Представитель «Ярлифта» снова задумался и не мог ответить.

– Что за замечания в системе лифтового хозяйства нужно устранять три месяца? Вы новый лифт заказали? Шахту перестроили? Что вы сделали? – не переставал удивляться Владимир Волков.

Оппонент замешкался.

– Ситуацией не владеете, понятно, – сказал мэр.

И пригласил представителя предприятия на личный разговор после совещания.

Напомним, лифты у ярославцев начали менять еще в августе прошлого года. И почти все они не начали работать в положенный срок.