Городу Галичу Костромской области официально присвоен статус территории опережающего социально-экономического развития

Это важнейший шаг для снижения зависимости экономики муниципального образования от градообразующего предприятия, развития инфраструктуры и бизнес-среды, а также повышения инвестиционной привлекательности северо-запада региона.

В соответствии с задачами, поставленными главой региона Сергеем Ситниковым, администрация Костромской области еще в 2017 году приступила к работе по формированию территории опережающего развития в городе Галиче. Для оформления статуса региональные власти подготовили и согласовали необходимые документы в курирующих федеральных министерствах.

11 января в ходе рабочей встречи вице-премьер Правительства России Виталий Мутко и губернатор Костромской области Сергей Ситников обсудили вопросы создания территории опережающего развития в нашем регионе.

И уже сегодня председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении городу Галичу нового статуса. Территория опережающего развития – это особый статус, фактически, специальный льготный режим ведения предпринимательской деятельности, дающий право на существенное снижение налогов и страховых взносов для инвесторов, реализующих инвестиционные проекты и получивших статус резидента данной территории.

Специалисты подчеркивают, что для муниципальных образований, экономика которых практически полностью зависит от деятельности градообразующего предприятия (в случае с Галичем - это автокрановый завод), создание территории опережающего развития является главным инструментом для выхода из монозависимости и обеспечения социально-экономического развития.

«Искренне благодарен Председателю Правительства России Дмитрию Анатольевичу Медведеву и вице-премьеру Виталию Леонтьевичу Мутко за поддержку, оказанную при создании в городе Галиче территории опережающего социально-экономического развития. Решая серьезные экономические задачи, поставленные Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, регионам страны важна и финансовая и правовая поддержка федерального центра. Подписание постановления Правительства РФ о присвоении Галичу статуса ТОР позволит ускорить экономическое развитие муниципального образования и всех северо-западных районов Костромской области», - прокомментировал историческое для региона событие губернатор Сергей Ситников.

Как сообщили в департаменте экономического развития Костромской области, за период функционирования в Галиче территории опережающего развития планируется привлечь порядка 9 млрд рублей инвестиций и создать более 750 новых рабочих мест. Все это будет способствовать повышению реальных доходов населения, трудоустройству местных жителей на современных производствах, и как следствие, сокращению миграционного оттока.

С потенциальными резидентами уже заключены соглашения о намерениях по реализации инвестпроектов в сфере туризма, пищевой промышленности и переработки древесины.

Основным, якорным проектом на территории муниципального образования станет инвестпроект по строительству фанерного комбината, который реализуется ГК «СЕГЕЖА» (дочерняя компания АФК «Система») при непосредственном содействии администрации Костромской области. Объем инвестиций по проекту составляет более 8 млрд рублей, планируется создать более 600 новых высокопроизводительных рабочих мест. Между администрацией региона и инвестором заключено инвестиционное соглашение, инвестор уже приступил к проектированию завода.

«Для Костромской области это важный проект. Строительство в Галиче комбината по производству большеформатной фанеры позволит нам изменить экономику города. Мы уйдём от монозависимости территории. Приход в регион ещё одного крупного инвестора в сфере глубокой переработки древесины позволит нам развивать конкуренцию, а также более рационально использовать природный потенциал», - подчеркнул глава региона Сергей Ситников.

Отметим, что в муниципальном образовании уже реализуется региональная программа комплексного развития моногородов. В течение последних двух лет в Галиче было создано 160 новых рабочих мест. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал предприятий и организаций составил в 2017 году 158,7 млн рублей, за 9 месяцев 2018 года 147,3 млн рублей.