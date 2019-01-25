Ярославцам предлагают прочистить вентиляцию за две с половиной тысячи рублей

Вчера, 24 января, мужчины без рабочих удостоверений, но с бейджами «Прочистка вентиляции» ходили по дому № 40 по проспекту Дзержинского в Брагино и предлагали проверить и вычистить вентиляционные каналы и дымоходы.

- Я, например, их не пустила, - рассказывает одна из собственниц квартир. – Объявления о проверке на доме не было, документов они никаких показать мне не смогли. А соседка, пожилая дама за 80 лет, - она живет одна, согласилась, чтобы они ей почистили вентиляцию, ей самой не достать. За то, что отмыли жир и пыль, с нее потребовали 2,5 тысячи рублей.

В Управдоме Дзержинского района объяснили, что, скорее всего, по квартирам ходили представители частной организации, с которой у УК договора на облуживание жильцов нет.

- В целях соблюдения правил пользования газовым оборудованием и безопасности проживания в многоквартирных домах, мы заключаем договора со специализированными организациями, - говорит заместитель начальника отдела развития «Управдом Дзержинского района» Ангелина Вавилова. – Осмотр внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится 1 раз в год, у нас в соответствии с требованиями законодательства заключен договор с ООО «Росстройгаз». Не реже 3 раз в год осматриваются вентканалы и дымоходы – эту работу для Управдома Дзержинского района выполняют две организации: ООО «Союз спасателей» и ООО «Ярпожбезопасность». И один раз в 5 лет проводится диагностика газового оборудования, ее выполняет ООО «Инвестстрой». Мы обязательно о проверках и диагностики предупреждаем жильцов через объявления, которые вывешиваются на каждом подъезде. Если вы сомневаетесь в личностях проверяющих, попросите у них предъявить документы, позвоните в УК, узнайте, проходит ли в вашем доме осмотр.

А на улице Чайковского жильцы недовольны тем, что подрядная организация Управдома Кировского района РЭУ-2 проводит осмотр вентиляционных каналов и дымоходов в самый разгар рабочего времени – с 9 утра до 13 часов дня.

- Это плановый регламентный осмотр,- объяснил заместитель директора «Управдома Кировского района» Михаил Шабуров. – Мы заранее предупреждаем объявлениями, чтобы жильцы могли отпроситься.