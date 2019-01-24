2019-01-24T14:20:47+03:00
Экономика

«Макси» работает с местными подрядчиками

Компания «Макси» приступила к строительству гипермаркетов Рыбинске. Подрядчиков для выполнения строительных работ и поставки материалов выбирают с помощью тендеров. Рыбинские и ярославские компании активно в них участвуют и нередко выигрывают
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На площадке уже работает строительная техникаНа площадке уже работает строительная техника
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Как правило, около половины тендеров по объекту уходит местным компаниям, отмечают в «Макси». На объекте по ул. Фурманова с региональными подрядчиками уже начали сотрудничать, в том числе по выполнению демонтажных и земляных работ, монтажу временного водопровода, благоустройству, прокладке кабельной линии, поставке пиломатериалов, железобетонных конструкций и др. Среди партнеров «Макси» - многие известные и новые рыбинские предприятия.

–В Ярославской области много строительных компаний - потенциальных подрядчиков и поставщиков. Мы уже начали работать с рыбинскими и ярославскимипартнерами. Хотя и вологодские организации, имеющие опыт сотрудничества с «Макси», готовы идти за намив соседнюю область. Они тоже активно участвуют в тендерах по объекту в Рыбинске, – отмечает директор по закупкам и тендерам «Макси» Дмитрий Парыгин.

Ключевые критерии, по которым оцениваютконтрагентов в «Макси», – это цена, сроки и качество. Основное преимущество у того, кто предложил цену ниже, но также важно, сможет ли подрядчик выполнить работу качественно, успеет липоставить материалы вовремя. Аналитический отдел компанииучитывает около 25 параметров при анализе потенциального партнера, в том числе его финансовую состоятельность, загруженность, количество персонала, техники, наличие специфичного инструмента, отзывы предыдущих клиентов. Получив полную картину, победителя тендера выбирают комплексно.

Многие подрядчики уже вышли на площадку.На объекте выполнены работы по устройству свайного поля, идет вертикальная планировка земельного участка и забивка свай. Поскольку активная фаза строительства проходит зимой, это накладывает свои особенности на проект. Например, вместо обычной для объектов «Макси» монолитной заливки бетоном здесь используются сборные железобетонные конструкции.

На объекте завершено устройство свайного поля, идет вертикальная планировка участка и забивка свай.

На объекте завершено устройство свайного поля, идет вертикальная планировка участка и забивка свай.

– Это наш первый объект с использованием сборного железобетона. Сборка здания из готовых конструкций позволяет вести строительство в зимний период гораздо быстрее. Для монолита зимой требуется много условий: прогрев, трансформаторы, дополнительные электрические мощности. А железобетонные конструкции изготовлены на заводе в идеальных условиях. Все ЖБИ уже привезены на объект: и колонны, и фундамент. Осталось только все собрать, залить плиту пола, – рассказывает Дмитрий Парыгин.

Строительные тендеры проходят на всех этапах строительства объекта. Сейчас принимаются коммерческие предложения более чем по 10 тендерам, среди них такие работы, как монтаж систем отопления, кондиционирования, общеобменной вентиляции, автоматизации инженерных систем, внутреннего водопровода и другие. Подробная информация размещена на сайте: maxi-cre.ru, в каждом тендере указаны контакты менеджера, к которому можно обратиться с вопросами.

Узнать больше о «Макси» в Рыбинске можно на сайте: maxi-retail.ru. Новости о проекте:в группеВКонтакте. О возможностях сотрудничества с компанией по аренде,поставкам товаров, размещению рекламы в разделе «Партнерам».

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