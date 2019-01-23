2019-01-23T15:50:05+03:00
Общество

Первомайский, Театральный, Казанский? Власти обсудили вопрос переименования бульвара в центре Ярославля

Тему вынесли на заседание комиссии муниципалитета
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Первомайский бульвар в Ярославле могут переименовать. Фото: архив "КП".Первомайский бульвар в Ярославле могут переименовать. Фото: архив "КП".
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Ярославец Сергей Казанский выступил против переименования Первомайского бульвара города в Театральный. С такой инициативой в конце прошлого года вышло управление культуры мэрии и межведомственная комиссия по топонимике, в которую входят представители власти, историки и общественники. По идее инициаторов, часть Первомайского бульвара от театра имени Волкова до Красной площади могут переименовать в Театральный, а его часть от Красной площади до памятника Некрасову на Волжской набережной – в Некрасовский бульвар.

- Вместо этого той части, которую хотят назвать Театральным бульваром, я предлагаю вернуть историческое название – Казанский бульвар, - пояснил Сергей Львович. Также он добавил, что такое решение должно приниматься не кулуарно, а с изучением мнения жителей.

Свое обращение Сергей Казанский направил, в мэрию, муниципалитет и в епархию. 23 января вопрос рассмотрели на комиссии муниципалитета Ярославля по экономике и развитию города.

- Юридического решения по вопросу переименования Первомайского бульвара еще не принято, - успокоил заместитель мэра по взаимодействию с общественностью Вячеслав Гаврилов. – Я думаю, надо подойти к этому взвешенно.

Аналогичной позиции придерживаются и депутаты. Комиссия порекомендовали мэрии, прежде чем поставить точку, вынести вопрос на общественные обсуждения, в том в рамках общественной палаты.

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