Фестиваль уличной еды, карнавальное шествие и большой хоровод: Главная Масленица страны пройдет в Ярославле с 3 по 10 марта

Главная Масленица страны пройдет в Ярославле с 3 по 10 марта. Об этом 21 января сообщили на общегородском совещании в мэрии города.

- Главными площадками празднования станут Советская площадь, стадион Спартаковец, Первомайский бульвар, улицы Андропова и Кирова, - рассказала заместитель мэра по соцполитике Елена Новик.

Праздник начнется 3 марта с красочного карнавального шествия по центральным улицам Ярославля. Также запланирован большой городской хоровод, открытие Масленичного дома на Советской площади, где будут проходить различные развлечения, мастер-классы. Кроме того, в нем расположится информационный пункт, где жители и гости Ярославля смогут узнать подробную программу праздника. На Советской площади во время Масленицы будут работать карусели, каток. Здесь же установят сцену, на которой каждый день масленичной недели будут проходить праздничную программы.

На Первомайском бульваре пройдут фестивали уличной еды и уличного искусства. На улице Андропова откроется любимая ярославцами выставка масленичных кукол под открытым небом. А на улице Кирова организуют ярмарку изделий народных промыслов.

10 марта на Советской площади пройдет большая развлекательная программа. Местом сожжение чучела Масленицы станет в этот день Даманский остров. Кроме того, 10 марта свои праздничные программы пройдут во всех районах города.

Подробности проведения праздника власти обещают озвучивать постепенно.