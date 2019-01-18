«Ваша стоматология» с заботой о вас и ваших зубах!

Клиника «Ваша стоматология» является первой частной стоматологией Костромы и успешно работает уже более 25 лет. За это время мы прошли большой путь, стараясь быть лучшими в своем деле, и накопили бесценный опыт, позволяющий нам успешно решать даже самые непростые задачи.

Основная цель работы клиники — максимально качественное лечение для каждого пациента, стремление оказать квалифицированную стоматологическую помощь и в полной мере оправдать ожидания людей, доверивших нам свое здоровье.

В перечень услуг клиники входят:

Мы по-настоящему гордимся тем, что в нашу уютную стоматологию приходят целыми семьями, и с удовольствием рекомендуют наших специалистов своим знакомым, родным и близким. Именно это мы считаем самой высокой оценкой своей работы!

Почему вам стоит обратить внимание на клинику «Ваша стоматология»?

Высокое качество

Высокое качество — основной приоритет нашей работы. Мы не экономим на своих дорогих пациентах и используем только проверенные препараты, лекарственные средства и расходные материалы. Современное оборудование — еще один несомненный плюс нашей клиники. У нас есть все необходимое для того, чтобы вернуть и сохранить здоровье ваших зубов и помочь вам обрести красивую, белоснежную улыбку.

Мы стараемся находиться в курсе последних тенденций мировой стоматологии и на постоянной основе посещаем стоматологические выставки. Современная стоматология направлена не только на устранение существующих проблем, но и на профилактику и предотвращение различных заболеваний. Мы считаем такой подход единственно верным.

Одна из наших основных задач: сделать все возможное, чтобы пребывание в клинике стало для вас максимально комфортным и приятным. Внимательное отношение к проблемам пациента для нас не просто слова, а руководство к действию! Радушие и доброжелательность врачей, их высокий профессионализм позволят превратить визит к стоматологу в приятную привычку.

Квалифицированные врачи

Сплоченная команда стоматологов высочайшего класса — это основное достоинство нашей клиники. Врачи клиники имеют огромную теоретическую базу знаний, владеют всеми методами современной стоматологии и успешно применяют их на практике.

Руководство клиники уважительно относится к своим сотрудникам, создавая каждому врачу все необходимые условия для профессионального роста и повышения квалификации. Наши доктора регулярно проходят обучение, обмениваются опытом с коллегами, посещают семинары, конгрессы, стоматологические выставки.

Мы знаем, что найти «своего» стоматолога бывает не так просто, как может показаться на первый взгляд. Именно поэтому мы стараемся наладить диалог врач-пациент, который считаем важной частью лечебного процесса. Внимательность, тактичность, дружелюбие и исключительная вежливость — отличительные черты каждого из специалистов клиники.

Вы можете быть уверены в том, что доверяете здоровье своих зубов настоящим профессионалам!

Демократичные цены

Мы считаем, что качественные стоматологические услуги должны быть доступны ВСЕМ. Поэтому ведем вполне демократичную ценовую политику и стараемся предложить своим пациентам несколько вариантов лечения. Например, мы предлагаем одно из самых бюджетных профессиональных LED отбеливаний в городе: всего 6000 руб. Естественно, мы не будем навязывать ненужных, но дорогостоящих услуг. Но и экономить на вашем здоровье не станем ни при каких обстоятельствах.

Хотите сэкономить еще больше? Воспользуйтесь нашими акциями, скидками и специальными предложениями! Подробнее о программах лояльности вам с удовольствием расскажут администраторы клиники по телефону, указанному на сайте.

В заключение хотелось бы сказать, что визит к стоматологу не стоит откладывать на потом. Помните, что чем дольше вы будете закрывать глаза на проблему, тем больше средств и усилий потребует ее решение. Мы же всегда готовы прийти вам на помощь!