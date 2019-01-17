Запрет пластиковых окон, натяжных потолков и тотальный контроль: ярославские депутаты предложили способы предотвращения взрывов газа в квартирах

Взрывы газа, которые привели к трагедиям в Магнитогорске и Шахтах Ростовской области, заставили власть максимально сосредоточиться на поиске путей предотвращения таких ЧП. Депутат от Ярославской области в Госдуме, член комитета по жилищной политике и ЖКХ Илья Осипов, выступив на пленарном заседании 15 декабря, предложил внутриквартирное и внутридомовое газовое оборудование рассматривать как единое целое и наделить правом и обязанностью управляющие компании и ТСЖ от имени собственника заключать договоры на обслуживание и того, и другого. Сейчас ответственность за содержание внутридомового обрудования несут управдомы, а за внутриквартирное - сами жильцы. Только не все подходят к этому ответственно. По мнению парламентария, внесение изменений в законодательство позволит проводить визуальный осмотр оборудования в каждой квартире.

- На смену коллективной безответственности должна прийти четкая система тотального и регулярного контроля работы всего газового оборудования. Без этого мы с вами не наведем порядок, не сможем гарантировать безопасность нашим избирателям, - сказал Осипов.

Также парламентарий считает обоснованным дать возможность газоснабжающим организациям более жестко реагировать на случаи, когда собственники не пускают специалистов в свои квартиры – вплоть до отключения газа.

Другой ярославский народный избранник – депутат региональной думы Роман Фомичев призвал пойти дальше. Помимо тотального контроля за обязательным техническим обслуживанием газового оборудования он предложил запретить установку в квартирах пластиковых окон, натяжных потолков, остекление балконов и лоджий. Именно такие переделки, по его мнению, становятся одним из факторов, увеличивающих возможность взрыва газа.

- Окна ПВХ без осуществления мероприятий по обеспечению квартир и жилых помещений нормативным воздухообменом превращает жильё в мины замедленного действия. Как по влиянию негативного микроклимата на здоровье граждан, так и (при использовании неисправного газового оборудования) к нештатным ситуациям, таким, как последние катастрофы в Магнитогорске и Шахтах, - пояснил депутат на своей страничке в соцсетях.

По мнению Фомичева, который сам является инженером-строителем с многолетним опытом, в ходе перепланировок может нарушится нормальный воздухообмен, благодаря которому вместе с отработанным воздухом из помещений удаляются возможные утечки газа.

- Домовая вентиляция - есть совокупность естественной вытяжки (при помощи вентканалов) и «приточки» за счёт неплотностей в оконных и дверных проёмов (официальный норматив). При остеклении пластиком - воздухообмен из-за герметичности прекращается, - пояснил Роман Фомичев.

Тем же, кто не хочет жить со старыми рамами, депутат-строитель предложил альтернативу - инфильтрационный клапан, который можно установить над радиатором отопления. Это обеспечит приток обогреваемого воздуха в жилище. Стоимость оборудования – около 3000 рублей на квартиру.

Впрочем, многие ярославцы не поддержали идею Фомичева, посчитав, что на деле все запреты или новые обязанности выльются в дополнительные расходы населения. А деньги на это есть не у всех. В комментариях к посту был предложен и другой путь - обязательная установка газовых анализаторов, которые будут отсылать на пульт МЧС или газовой службы сообщения о превышении содержания газа в домах и квартирах. Причем, многие настаивали, что все это должно делаться за счет государства.

Напомним, из-за незаключенных договоров на обслуживание газового оборудования коммунальшики собираются отключить газ в 83 домах Ярославля.