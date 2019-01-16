Упал, очнулся, гипс: как проходят будни в стенах ярославской клинической больницы имени Соловьева

МУЛЬТЯШКИ ДЛЯ НАСТРОЕНИЯ

В приемно-диагностическом центре нас встретил заведующий отделением Антон Бараускас. На нем был веселый костюм с мультяшными персонажами. Доктор заметил наши улыбки и пояснил: такая форма нужна, чтобы поднимать настроение пациентов. Прием людей здесь идет круглосуточно: их привозят машины скорой помощи или центра медицины катастроф, но бывает, что горожане обращаются сами, когда неважно себя чувствуют. Например, случается, что зубная боль настигает с невиданной силой и не дает уснуть, а до утра ждать долго и почти невозможно… Здесь единственный в Ярославле стоматологический кабинет круглые сутки принимает и детей, и взрослых.

Через приемное отделение стационара проходят около 90 пациентов круглосуточно, а одновременно на приеме бывает и 20 человек. Здесь, держа руку на пульсе, работает бригада сверхпрофессионалов. Три травматолога, два нейрохирурга, анестезиолог-реаниматолог, терапевт и кардиолог, лор, стоматолог, эндоскопист и врач функциональной диагностики борются за жизни поступивших сюда ярославцев. Если пациенту нужна быстрая неотложная помощь, например после тяжелого ДТП, то ее окажут прямо в приемном диагностическом отделении, где есть и операционная, и реанимация. За 2018 год врачи Соловьевки провели более 2500 экстренных операций.

Такая форма нужна, чтобы поднимать настроение пациентовФото: Екатерина РЯБЦЕВА

ЦЕНТР ПЕРВОГО УРОВНЯ

А еще здесь МРТ… Это такой огромный аппарат, который помогает провести безвредное неинвазивное обследование мягких тканей: мышц, мозга, сосудов и нервной системы. Он очень мощный – 1,5 Тесла МРТ, поэтому близко сфотографировать его не удалось – камеры и телефоны рядом с ним мгновенно разряжаются. Еще один способ диагностики организма, которым пользуются врачи приемного отделения – КТ (компьютерная томография). Он считается лучшим методом для диагностики заболеваний костных тканей.

– У нас травматологический центр первого уровня. Всех пострадавших после ДТП, неважно, где оно случилось - в Переславле, в Ростове, в Данилове, - после оказания первой помощи в районах транспортируют к нам для оказания уже высокоспециализированной помощи, – рассказал Антон Антонович Бараускас.

Аппарат МРТ настолько мощный, что близко с аппаратурой журналистам к нему подойти не удалосьФото: Екатерина РЯБЦЕВА

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРОГО КОРПУСА

Еще один повод для оптимистичного взгляда на ярославское здравоохранение – травматологическое отделение. Там лечат больных с переломами бедра и повреждениями голеностопного и коленного суставов.

Поднимались мы по красивой лестнице с коваными витиеватыми перилами: здесь в 2015 году был отремонтирован самый старый корпус больницы. В центре зала – фонтан, между этажами – большие окна, заливающие светом все вокруг.

Ольга Малышева – пациент травматологического отделения. У нее выворот стопы, перелом и разрывы. Неудачное падение на даче, и вот женщина на неделю прикована к больничной постели. Ольга – врач-терапевт из Дзержинского района, но последние годы по специальности не работала. Она вспоминает, как ребенком навещала свою бабушку, которая лечилась в Соловьевке много лет назад.

– Здесь были огромные палаты по 22 – 24 человека, по 11 – 12 коек с двух сторон, - говорит Ольга. - Это зрелище удручающее, с соответствующей аурой и запахами… Было ощущение, что сюда люди приходят умирать… Казалось, поправиться здесь невозможно.

Сегодня Ольга сама пребывает в больнице, и ей нравится все: и отношение персонала, и качество проведенной на стопе операции. Завтра довольная пациентка выпишется из травматологического отделения и поедет домой.

БЕРУТ ВСЕХ

В Соловьевской больнице нередко можно встретить спортсменов. Например, в травматологическом отделении оперировался Илья Буров – бронзовый призер Олимпийских игр по лыжной акробатикеФото: Екатерина РЯБЦЕВА

Возраст пациентов Соловьевской больницы – от 15 до 100 лет, поэтому травматологическое отделение распределено на два крыла: возрастные пациенты в одном крыле, а в другом – более молодые.

– Недавно у нас была прооперирована женщина из Тутаева с чрезвертельным переломом бедра, ей было сто лет. Врачи ее приняли, несмотря на возраст. Мы, наверное, единственные в России, кто берет всех пациентов независимо от количества лет, и это помогает снизить летальность у пациентов с переломами бедра, – с гордостью за своих коллег поделился заведующий 4-го травматологического отделения Алексей Кротков.

Такая концепция была выбрана изначально – не отказывать никому. Впоследствии этот метод себя оправдал. Заведующий уверен, что если бабушек и дедушек не оперировать, то в лежачем состоянии им просто не выжить: их ждут пролежни, пневмония и через 2-3 месяца смерть. В год хирурги-травматологи делают пожилым людям около 500 операций.

В том крыле, где лежат молодые пациенты, нередко можно встретить спортсменов. Например, в травматологическом отделении оперировался Илья Буров – бронзовый призер Олимпийских игр по лыжной акробатике. Заведующий отделением также отметил, что часто на их операционные столы попадают спортсмены, занимающиеся единоборствами. Данил Воеводин – боец из Костромы, стал Чемпионом мира по боям без правил. Он тоже получал травмы и делал операцию на колене. Многие спортсмены обращаются с повреждениями плечевого или голеностопного сустава.

БЫТОВОЙ МИФ

Всего в больнице за год поводится около 10 тысяч операций, это порядка 250 операций в неделю. Существует такой бытовой миф, что иногда врачи склоняют пациентов к платным услугам. Наталья Даниленко – директор больницы имени Соловьева, рассказала, есть ли такая проблема на самом деле, и как она решается в их медицинском учреждении.

– Во-первых, на сегодняшний день тарифы ОМС покрывают все расходы, - объясняет она. - Мы можем закупать импортные металлоконструкции и в рамках тарифов обязательного медицинского страхования, поэтому пациенту в первую очередь предлагается бесплатная медицинская помощь. А во-вторых, не нужно забывать, что в 60-70% обращений мы оказываем экстренную помощь, здесь о платных услугах вообще речи быть не может. В остальных случаях это может быть дорогостоящая операция вне очереди. Врачи проводят ее в нерабочее время.

Директор больницы имени Соловьева Наталья Даниленко развеяла миф о платных операцияхФото: Екатерина РЯБЦЕВА

ГЛУБОКИЙ ОЖОГ

Еще один уникальный компонент клинической больницы имени Соловьева – единственное в Ярославской области ожоговое отделение. Сюда каждый год привозят 550-600 человек, треть из которых проживает в области. Иногда поступают пациенты из Вологодского, Архангельского, Костромского регионов на послеожоговую реконструкцию.

В отделении работают 4 врача: комбустиолог, реаниматолог, терапевт и педиатр. Для поступивших с термическими и химическими ожогами предусмотрено 30 мест, 10 из которых – для детей.

– Если к нам попадают дети до трех лет, то виноваты родители, - уверен заведующий отделением Виктор Березин. - Рядом с малышами не должно быть ничего горячего, а также лучше убирать скатерти со стола. Чаще всего наши маленькие пациенты обжигаются кипятком, а в возрасте от четырех до семи лет – пламенем. И еще: когда дома малыши, нужно закрывать розетки. Электротравмы оставляют крайне глубокие ожоги.

Он также показал нам удивительные лечебно-реабилитационные кровати «Сатурн», на врачебном диалекте – клинитрон, для восстановления после операций. Человек находится как бы в невесомости, лежит на микросфере, а температура в 37 градусов способствует быстрому восстановлению тканей и приживлению трансплантатов.

Виктор Николаевич напомнил, что первая помощь при ожогах – как можно быстрее снять температуру. Этому способствует холодная вода, снег или лед. Чем быстрее понижается температура, тем меньше будет глубина и площадь ожога.