Во время Крещения пускать на лед будут не больше 10 человек одновременно

В Ярославской области на Крещение в этом году оборудуют 43 купели. Ожидается, что окунуться в них придут около 15 тысяч человек. Дежурить у иорданей будут спасатели, полиция, медики. В том числе, задействуют шесть катеров на воздушных подушках. Рядом с купелями развернут обогреваемые палатки для переодевания. Сами проруби оснастят деревянными «люльками» с лесенками, перилами и полом. Также во многих местах на лед положат деревянные настилы, по которым будет удобно подойти к воде.

Погода в этом году внесла свои коррективы в проведение обряда. Сильных и продолжительных морозов этой зимой не было, похолодание сменялось потеплением и снегопадами, поэтому лед на водоемах не слишком прочный.

- Например, в Норском толщина льда 15-20 сантиметров. Метровая глубина находится на расстоянии около 60 метров от берега. Там сделают деревянные настилы, - рассказал главный федеральный инспектор по маломерным судам Ярославской области Виктор Полтавский.

В крещенскую ночь температура, по прогнозам синоптиков, будет около минус 6-10 градусов, днем 19 января - в районе ноля. Региональное МЧС порекомендовало организаторам крещенских купаний пускать на лед одновременно не более 10 человек. Впрочем, специалисты ведомства надеются, что обойдется без происшествий. По крайненй мере, в предыдущие годы серьезных ЧП и трагических случаев не было. При этом всем, кто запланировал окунуться, спасатели МЧС предложили еще раз оценить свои силы.

- У купания в ледяной воде есть и положительное, и отрицательное влияние на организм. Из благоприятного – повышается трудоспособность, улучшается умственная активность, но при этом иногда повышается сахар в крови, падает иммунитет к онкологическим заболеваниям. Поэтому перед тем, как принять решение, проконсультируйтесь с врачом, - отметил Полтавский.

К тому же церковь вовсе не настаивает на том, чтобы прихожане купались на Крещение.

- Безусловно, день Крещения Господня – один из главных христианских праздников. Но центром его является не прорубь, а храм, исповедь и причастие. Чрезвычайно странно пойти к проруби, не побывав в храме. Более того, сама практика крещенских иорданей изначально осмысливалась несколько иначе, чем сейчас. Когда еще не было водопровода, принести ведрами и освятить в храме тонны воды для прихожан было невозможно. Поэтому в храмах осуществлялось освящение небольшого объема воды, после чего священник шел на ближайший водный источник, где освящалась вода для того, чтобы верующие могли взять ее в любом количестве. В настоящий момент храмы имеют возможность освятить то количество воды, которое нужно. Традиционно мы продолжаем выходы на иордани, но я не наблюдал людей, которые набирали бы из них воду домой. Погружение в воду на Крещение имеет право быть в рамках аскетической практики, но если в день Крещения накормить некоторое количество нищих, то с точки зрения Бога такая аскетическая практика будет в разы выше и душеспасительнее, чем погружение своего бренного тела в холодные воды, - прокомментировал пресс-секретарь Ярославской епархии Александр Сатомский.

Главные богослужения этого дня будут совершаться 18 января в 16 часов в Храме Богоявления Ярославля и в 12 ночи в Толгском монастыре. И вечернюю службу, и ночную литургию возглавит митрополит Ярославский и Ростовский Пантелеимон. И он же освятит иордань у монастыря.

В МЧС порекомендовали ярославцам, которые собрались окунуться в прорубь, взять теплую и удобную одежду и обувь, чтобы можно было быстро снять и одеть, полотенце, горячий чай.

Где и когда можно окунуться в купель в Ярославле.