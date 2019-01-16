2019-01-16T10:35:06+03:00
Здоровье

«Клиника года 2018»: подводим итоги

Номинация «Врачебная косметология и пластическая хирургия»
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«Центр пластической хирургии»«Центр пластической хирургии»
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Мы завершили традиционный ежегодный проект «Клиника года 2018». Читатели «Комсомольской правды» путем народного голосования на сайте издания выбрали лучшие медицинские учреждения Ярославля.

Мы благодарим всех, кто поставил оценки участникам конкурса, высказал свое мнение и прислал комментарии, позволившие понять, какие критерии работы различных медицинских учреждений – от аптек до клиник – наиболее важны для потребителей их услуг. Это наверняка поможет компаниям, работающим в сфере медицины, развиваться в интересах ярославцев, ориентироваться на пожелания клиентов и пациентов!

«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Клиника года 2018» и опубликовала имена победителей.

Особый интерес вызвала номинация «Врачебная косметология и пластическая хирургия». С подачи ярославцев были представлены: «Центр пластической хирургии», «АМД лаборатория», «Косметология. Медицинский центр», «Эвита. Косметология», «Константа. Клиника». Сам факт номинирования уже говорит об известности и востребованности этих медицинских учреждений – именно их чаще всего называли наши читатели, что и позволило им войти в шорт-лист конкурса.

Первое место в этой номинации занял «Центр пластической хирургии», за который проголосовали 65% аудитории.

На сегодняшний день «Центр Пластической Хирургии» остается лидером в области оказания услуг по эстетической хирургии и косметологии

На сегодняшний день «Центр Пластической Хирургии» остается лидером в области оказания услуг по эстетической хирургии и косметологии

Отметим, что «Центр Пластической Хирургии» основанный более 20 лет назад профессором Кириллом Павловичем Пшенисновым, стал первым частным медицинским центром в Ярославле и ближайших областях, предложившим услуги по эстетической хирургии. С момента своего образования «Центр Пластической Хирургии» был ориентирован на мировые стандарты качества оказания медицинских услуг по пластической хирургии и косметологии. И на сегодняшний день «Центр Пластической Хирургии» остается лидером в области оказания услуг по эстетической хирургии и косметологии, что и подтверждает победу в конкурсе читательских симпатий «Клиника года 2018».

Мы поздравляем победителя, а в дальнейшем проинформируем посетителей нашего сайта о том, кто добился побед в других номинациях.

Хотим, также отметить, что «Центр пластической хирургии» проводит консультации, записаться на которые можно перейдя по ссылке.

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