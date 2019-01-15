Проезд в общественном транспорте Ярославля в этом году может подорожать на 5 рублей

Владимир Волков объяснил, что город вправе увеличить стоимость проезда на автобусе до 28 рублей 62 копеек – столько составляет предельный тариф на этот вид общественного транспорта, рассчитанный региональным правительством.

- Рост стоимости ГСМ, запасных частей, необходимость повышения зарплат водителям и кондукторам являются тому объективными причинами, - отметил мэр Ярославля.

Вспомнив про свой опыт работы в качестве градоначальника Переславля-Залесского, Владимир Волков рассказал, что самым весомым, что ему удалось там сделать – обновить и внести изменения в работу общественного транспорта, что отметили все переславцы. Поэтому и в Ярославле он хочет обновить автобусный парк.

- Машины должны быть чистыми, все двери в них открываться, за рулем сидеть вежливый водитель в униформе. И никакой устаревшей ободранной рекламы на автобусах, подчеркнул Владимир Михайлович.

Ради этого город собирается существенно обновить автобусный парк – планируется приобрести 50 новых машин. Поэтому стоимость проезда, скорее всего, будет повышена до 28 рублей, но не в ближайшее время. Пока сроки и размер стоимости проезда обсуждаются.

Что касается частных маршрутных такси, то это право владельцев устанавливать в них стоимость проезда, но мэрия и в этой сфере наведет порядок. В частности, дублирующие маршруты собираются убрать.