2019-01-15T11:47:23+03:00
Общество

Проезд в общественном транспорте Ярославля в этом году может подорожать на 5 рублей

Об этом сказал мэр Ярославля на встрече с редакторами местных СМИ.
Мария Соколова
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Мэр Владимир Волков считает, что вежливые водители за рулем общественного транспорта украсят ЯрославльМэр Владимир Волков считает, что вежливые водители за рулем общественного транспорта украсят ЯрославльФото: Евгения ГУСЕВА
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Владимир Волков объяснил, что город вправе увеличить стоимость проезда на автобусе до 28 рублей 62 копеек – столько составляет предельный тариф на этот вид общественного транспорта, рассчитанный региональным правительством.

- Рост стоимости ГСМ, запасных частей, необходимость повышения зарплат водителям и кондукторам являются тому объективными причинами, - отметил мэр Ярославля.

Вспомнив про свой опыт работы в качестве градоначальника Переславля-Залесского, Владимир Волков рассказал, что самым весомым, что ему удалось там сделать – обновить и внести изменения в работу общественного транспорта, что отметили все переславцы. Поэтому и в Ярославле он хочет обновить автобусный парк.

- Машины должны быть чистыми, все двери в них открываться, за рулем сидеть вежливый водитель в униформе. И никакой устаревшей ободранной рекламы на автобусах, подчеркнул Владимир Михайлович.

Ради этого город собирается существенно обновить автобусный парк – планируется приобрести 50 новых машин. Поэтому стоимость проезда, скорее всего, будет повышена до 28 рублей, но не в ближайшее время. Пока сроки и размер стоимости проезда обсуждаются.

Что касается частных маршрутных такси, то это право владельцев устанавливать в них стоимость проезда, но мэрия и в этой сфере наведет порядок. В частности, дублирующие маршруты собираются убрать.

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