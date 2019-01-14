«Норские резиденции»: большому кораблю – большое плавание!

Мы уже рассказывали, как застройщик развивает инфраструктуру квартала. Здесь нет проблем с безопасностью и парковками для автомобилей. Выйдя из подъезда, жители сразу попадают в среду, где им и их детям обеспечены возможности для отдыха (в том числе активного) на свежем воздухе. Повсюду можно увидеть детские городки, а для тех, кто постарше, построена многофункциональная площадка – здесь занимаются физкультурой, игровыми видами спорта, и даже используют ее для проведения массовых мероприятий, в том числе как кинотеатр под открытым небом.

По мнению застройщика и самих жителей «Норских резиденций», все это позволяет организовать досуг не только каждой семье по отдельности, но и помогает наладить дружеские контакты между соседями.

Очередной подарок вручен жителям накануне новогодних праздников и зимних каникул. Это великолепный детский городок в виде корабля, словно приплывшего из сказки.

на территории к Новому году установлена новогодняя Елочка и чудные олени, что создает новогоднее настроение и дарит детям и взрослым радость.

- На территории «Норских резиденций» появился еще один яркий, удивительный, многофункциональный объект - наш корабль. Здесь абсолютно безопасно: вечером корабль будет подсвечен, специальное прорезиненное покрытие убережет малышей от ушибов и ссадин, территория огорожена, постоянно ведется видеонаблюдение. Здесь уютно и весело! Это наш подарок ребятам из «Норских резиденций» и их друзьям, - поясняет Катерина Савченко, менеджер отдела продаж ООО «Норские резиденции».

Корабль действительно впечатляет и не только размерами, но и наполненностью различными лесенками, горками, «паутинками», мостиками и прочими игровыми элементами, благодаря которым веселье обеспечено как малышам, так и ребятам постарше!

- У меня ребенок маленький, грудной, до детской площадки еще не дорос. Но я вижу, что здесь уже появляется много ребят, «Корабль» им нравится. Радует, что наш квартал развивается, жить здесь очень комфортно. Нас устраивает и качество жилья (мы приобрели квартиру с очень приличной чистовой отделкой, так что смогли сразу въехать в нее и спокойно жить), и его планировка, и окружающая среда – хорошая спортплощадка, детские городки в каждом дворе, - говорит жительница «Норских резиденций» Наталья Луговая.

Жители «Норских резиденций» придумали своему волшебному кораблю название: «Норская Жемчужина», под которым он «вышел в плавание», приняв на борт первых своих юнг и других юных исследователей.

Отметим, что благоустраивается и вся близлежащая территория: здесь уже появились лавочки, а весной разобьют клумбы. Любителей потренироваться будет ждать круглогодичная площадка для силовых занятий и воркаута, а экстремалов – скалодром.

Очередной подарок вручен жителям накануне новогодних праздников и зимних каникул. Это великолепный детский городок в виде корабля, словно приплывшего из сказки

Сами жители подчеркивают: дети смогут играть на корабле бесплатно, хотя обычно за посещение таких городков их владельцы берут с родителей деньги.

- Для нас очень важно, что дети смогут здесь общаться, включать свое воображение. Мальчишки –играть в войнушки и морские бои, девочки - представлять, что этот корабль – знаменитый «Секрет» из «Алых парусов», - говорит - Джульетта Симонян, руководитель отдела продаж городского квартала «Норские резиденции». – Именно так дети учатся договариваться и дружить, находить общие интересы, жить в коллективе.

Джульетта Симонян отмечает: в «Норских резиденциях» живет очень много молодых семей с детьми, а в новом 2019 году будут заселяться еще 6 домов. Значит, и детей добавится. Специально для них руководство компании-застройщика и создает безопасные условия психологического и физического развития.

Наталья Щеглова, жительница «Норских резиденций»:

- Наш Дима ходит в «Норских резиденциях» в развивающий центр и всесторонне развивается – там есть зарядка, танцы, рисование пальчиками и карандашами всевозможные игры, направленные на развитие фантазии, мышления и интеллекта детей. Все это очень интересно и полезно, а главное – нравится ребенку. А вот теперь у нас еще и прекрасный «Корабль» построили! У нас в Ярославле, на прудах в Брагино, есть подобный детский городок. Но там он платный, а сюда мы можем в любое время прийти и поиграть со своими детьми совершенно бесплатно. Вообще мне очень нравится жить в «Норских резиденциях». Во-первых, это закрытая территория: это гораздо безопаснее, к тому же у нас чистые уютные дворы, хорошие детские и спортивные площадки, доброжелательные соседи и аккуратный персонал управляющей компании. Во-вторых, у нас прекрасный вид из окна, рядом протекает речка, мы с удовольствием ходим на шашлыки или просто погулять. В общем, все прекрасно и для взрослых, и для детей. А будет, надеюсь, еще лучше.

Общий вид городского квартала "Норские резиденции"

Офис продаж городского квартала «Норские резиденции»:

г. Ярославль, ул. Республиканская, д. 3, корп. 6

(здание ККК «Красный маяк» со стороны Пятницкого съезда)

Телефоны: (4852) 700-555, 700-630

www.norskoe.ru.

Застройщик ООО «Норские резиденции». Реализация квартир осуществляется по договорам долевого участия в строительстве в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ. Разрешение на строительство № 76-301000-564-2017 от 25.12.2017. Проектная декларация размещена на сайте www.norskoe.ru. ОГРН 1127604003097.

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