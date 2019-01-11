Олег Смирнов: необходимо время для того, чтобы новая система обращения с отходами начала работать максимально эффективно

Представитель городской общественной организации ветеранов Олег Смирнов отметил, что вопросы внедрения новой системы обращения с отходами в Костромской области неоднократно рассматривались Общественной палатой региона. В том числе, с подготовкой предложений о том, как организовать данную работу наиболее эффективно.

Напомним, что в 2018 году в регионе проводились необходимые подготовительные мероприятия по переходу на новую систему. Территория области была поделена на три географические зоны, для каждой из которой был определен региональный оператор обращения с отходами и установлены единые тарифы. Вся работа проводилась публично с участие представителей общественности и экспертов.

В городе Костроме региональный оператор начал работу еще в декабре 2018 года, однако первоначально возник ряд проблем, связанных со взаимодействием завода по переработке отходов и полигоном, которые на сегодняшний день решены. Ситуация с вывозом отходов находится сегодня на особом контроле администрации г. Костромы, организовано тесное взаимодействие с регоператором, управляющими компаниями, старшими по домам.

«Новая система обращения с отходами, несомненно, нужна. В городе Костроме при внедрении системы возможно недоработали, не были своевременно решены все вопросы. Но мы понимаем, что для того, чтобы система заработала максимально эффективно, нужно время. «Прикатка» все равно будет. Городские службы должны внимательнее контролировать эту работы. Считаю, здесь должен быть комплексный подход, надо смотреть как работают перевозчики, как дальше идет вся цепочка», - прокомментировал Олег Смирнов.

По информации департамента государственного регулирования цен и тарифов, сегодня самая низкая плата за вывоз и утилизацию коммунальных отходов установлена для жителей многоквартирных домов на селе - от 82 до 95,5 рублей в месяц с человека. Для граждан, проживающих в частных домах, плата варьируется в городской и сельской местности и зависимости от зоны, - от 109 до 139 рублей.

Тарифы включают в себя всю цепочку обращения с отходами, начиная от транспортировки с контейнерных площадок, обезвреживания, переработки и заканчивая транспортировкой до полигона и захоронения. Плата в соответствии с федеральным законодательством определяется в расчете на 1 человека исходя из установленного тарифа и норматива накопления отходов. Ранее плата за сбор, вывоз и захоронение ТКО включалась в содержание и ремонт жилья из расчета за 1 кв.м.