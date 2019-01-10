2019-01-10T17:25:36+03:00
Новый год 2019

Уже заскучали по каникулам? Вот вам подборка крутых новогодних твиттов!

В своем твиттере ярославец Денис Никитин развернул целую ветку, собрав кучу лайков и репостов
Роман Рыжиков
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Пусть год свиньи принесет еще больше смехаПусть год свиньи принесет еще больше смехаФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новогодние каникулы закончились совсем недавно, так что послевкусие праздника все еще ощущается и дома, и в рабочем процессе. Коллеги делятся друг с другом историями с отдыха, а в домах все еще сверкают по вечерам гирлянды на елках.

Если вы так же как мы скучаете по каникулам, предлагаем окунуться в атмосферу Нового года заново! В этом поможет подборка праздничных твиттов ярославца Дениса Никитина. Парень настолько точно передал дух новогодней ночи, что себя в его записях точно узнает каждый, кто хоть раз отмечал праздник в кругу семьи.

Вот наш личный ТОП его записей:

- Мне совсем чуть-чуть только всёвсёвсёвсёвсё

- Стол высокий, диван низкий «На вот подушку подложи»

- Громкое женское "ОЙ" когда открываешь бутылку шампанского

- А чего вы горячее не кушаете?

- Сделай потише пускай на фоне играет!

Денис Никитин (@NikitinYar / twitter.com

Денис Никитин (@NikitinYar / twitter.com

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