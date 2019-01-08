Налоги, тарифы, выплаты - 2019: какие изменения произошли в Ярославской области

В прошлом году власти Ярославля и области приняли ряд важных законов, которые могут повлиять на благосостоянии жителей.

НАЛОГИ

Плохие новости

С владельцев частных домов и инвалидов в Ярославле сняли льготы по налогам на землю. Если раньше инвалиды вообще не платили налоги за земельные участки, занятые жилыми домами, дачами, подсобными хозяйствами, садами и огородами, гаражами, то теперь инвалидов 1 и 2 группы освободят от уплаты налога за шесть соток земли. Что касается владельцев частных домов, то вместо льготы по земельному налогу в размере 70% им предложат федеральную льготу по освобождению от уплаты налога за 600 кв. метров участка.

В Ярославской области повысят налоги на мощные авто, катера и моторные лодки. Налоговые ставки для легковых автомобилей с двигателем мощностью от 200 до 250 лошадиных сил поднимут с 68 до 71 рубля с каждой лошадиной силы, мощностью свыше 250 лошадиных сил - со 145 до 150 рублей. Для лодок и катеров мощностью выше 100 лошадиных сил ставка изменится со 120 до 150 рублей, для яхт и других парусно-моторных судов - с 200 до 300 рублей. Для гидроциклов с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил - со 120 до 150 рублей, свыше 100 лошадиных сил - с 250 до 300 рублей.

Хорошие новости

В Ярославле снизят ставки по налогу на имущество физических лиц для владельцев гаражей и машиномест. К тем, кто сможет получать льготы по этому налогу, добавили владельцев гаражей и машиномест, расположенных в торговых, деловых, офисных центрах. В итоге для последних ставка налога на их гаражи и машиноместа понизится с действовавших 2% до 0,15%.

ПОШЛИНЫ НА ПОКУПКИ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАХ

Скоро любителям покупать вещи в интернет-магазинах придется поубавить свои аппетиты. Сумму, на которую можно заказать товары без таможенной пошлины, сократят в пять раз. Сейчас это тысяча евро. К 2020 году будет только двести. Снижать порог будут в несколько этапов - с 1 января 2019 года его сократят до пятисот евро.

ЖКХ

Тарифы ЖКХ в Ярославской области повысятся два раза. С 1 января рост тарифов будет связан с изменением ставки НДС и составит не более 1,7% по всей стране. Коснется он платы за все коммунальные услуги: электроэнергию, водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение, услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. А с 1 июля произойдет ежегодное увеличение размера платы за коммунальные услуги - не более, чем на 2,3%. Также повысится тариф за вывоз мусора. Для жителей многоквартирных домов с 1 января плата составит 75,2 рубля, с 1 июля - до 97,84 рубля с человека. В частном секторе - 85,22 рубля с 1 января и до 110,89 рубля - с 1 июля. Кроме того, с 1 января выросла плата за капремонт. С 1 января 2019 года минимальный размер взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах составит 7 рублей 45 копеек за кв.м. Для сравнения в прошлом году жители платили по 6 рублей 37 копеек с квадратного метра жилплощади.

ПРОЕЗД

В Ярославской области повысили предельные тарифы на проезд в общественном транспорте. То есть цифры, до которых теоретически перевозчики могут повышать цену билетов. в Ярославле для «Яргорэлектротранса» (трамваи и троллейбусы) предельный тариф на перевозки пассажиров увеличен с 28,92 до 31,2 рубля за одну поездку, для ПАТП-1 и Ярославского АТП (автобусы) – с 27,17 до 28,62 рубля. Правда, городские власти пока не объявили о повышении цен на билеты.

А вот тарифы на межмуниципальных маршрутах повысились с 1 января. В частности, за километр проезда в автобусах с жесткими сиденьями цена с человека составила 2,65 рубля - на 15 копеек больше, чем раньше. А в автобусах с мягкими откидными сиденьями – 2,79 рубля - на 16 копеек больше действовавшего тарифа.

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Проиндексируют выплаты

Власти Ярославской области решили проиндексировать 18 видов социальных выплат на 4% и стипендии студентам, обучающимся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена, - на 10,3%. Роста этих выплат не было уже пять лет. С одной стороны, инфляция за это время скакнула гораздо больше, но с другой - лучше мало, чем вообще ничего.

С 1 января ярославцы предпенсионного возраста смогут получать максимальное пособие по безработице в 11280 рублей. Остальные жители – до 8000 рублей. До этого пособие составляло 4900 рублей.

Увеличится стоимость школьных завтраков

Вместо 40 рублей завтраки будут стоить 50 рублей. По мнению властей, это позволит кормить детей более качественно. Сейчас в начальной школе 50% суммы вносят родители, 50% поступает из казны области. С 1 января родителям придется оплачивать питание полностью из своего кармана. Рассчитывать на помощь области смогут только те семьи, в которых доход на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. Аналогичная ситуация и с компенсацией за детские сады. Еще в прошлом году всем без исключения родителям возвращали 20% ежемесячной платы за первого ребенка, 50% - за второго, 70% - за третьего и последующих детей. С 2019 года претендовать на эти выплаты смогут только те семьи, в которых среднедушевой доход не превышает ту же 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Городские льготы

По решению мэрии и муниципалитета в Ярославле отменят часть льгот. Например, компенсации за садик одиноким матерям (30% - на первого ребенка, 20% - на второго ребенка), не признанных малоимущими, бесплатное питание для учащихся спортивных классов, скидка 25% для учащихся школ искусств при обучении двух детей из одной семьи. Часть льгот будут предоставлять только малоимущим семьям.