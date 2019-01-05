Ярославская семья приютила 20 кошек, оставленных кем-то в мешке на улице

Настоящие герои! Так знакомые называют ярославскую семью, приютившую у себя 20 кошек, выброшенных кем-то на улицу.

- Мы подобрали их в конце апреля. Ездили с мужем по делам в Москву, а на обратной дороге увидели на обочине шевелящийся мешок. Остановились, подошли. Слышим - жалобное мяуканье, - рассказала Надежда - спасительница усатых-полосатых.

В мешке оказалось 20 кошек разных возрастов. Там были и взрослые котейки и месячные малыши. Как получилось, что они оказались в одном мешке, оставленном в поле, остается только гадать. Хотя Надежда даже отчасти оправдывает этот поступок неизвестных ей людей: мол, хотя бы не убили, а оставили животных у дороги, видимо, в надежде, что кто-то их подберет. Муж с женой решили забрать животных. Хотя, к этому времени у них уже жило три своих кошки. Кроме того, у Надежды с мужем двое детей. И все они ютятся в однокомнатной квартире. Но оставить хвостатых бедолаг у дороги они просто не смогли.

Оставить животных на улице у новых хозяев не поднялась рука. Фото: из личного архива Надежды.

Конечно, сейчас семье не просто. Всех питомцев надо накормить, обласкать, горшки убрать. В уходе за животными принимает участие вся семья. Постепенно подопечных стерилизуют. А котейки, чувствуя любовь и заботу, отвечают взаимностью - ластятся, мурлыкают и стараются вести себя как можно приличнее.

- Мы пытались пристроить найденышей, размещая объявления в Интернете, но откликов не было. Только троим пока сумели найти новый дом, благодаря участию в выставке-раздаче бездомных животных, - рассказала Надежда.

5 января пост об этой семье выложили в популярном ярославском паблике.

- Молодцы, ребята!!! Жизнь ответит добром! - комментирую ярославцы.

Также уже нашлись и несколько желающих взять кошечек себе. Кроме того, активные ярославцы кинули клич о помощи животным кормом. Если вы можете и хотите стать «родителями» для одного из котеек, обращайтесь в группу «Зоошанс».

Василиса. Фото: из личного архива Надежды.

Клепик. Фото: из личного архива Надежды.

Мышка. Фото: из личного архива Надежды.

Рыжик. Фото: из личного архива Надежды.

Соник. Фото: из личного архива Надежды.

Даша. Фото: из личного архива Надежды.

Лиса. Фото: из личного архива Надежды.

Стеша. Фото: из личного архива Надежды.