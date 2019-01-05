2019-01-05T12:56:51+03:00
Происшествия

Вез талантливых детей на Кремлевскую елку: депутат ярославской облдумы попал в смертельную аварию

Стали известны обстоятельства громкого ДТП
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Алексей Калганов стал участником смертельного ДТП. Фото: МЧС и Ярославская областная Дума.Алексей Калганов стал участником смертельного ДТП. Фото: МЧС и Ярославская областная Дума.
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Смертельное ДТП произошло около 5 часов утра 4 января в Ярославской области. На дороге между Тутаевом и Ярославлем столкнулись «Ниссан Мурано» и такси «Рено Логан». Удар оказался настолько сильным, что машины получили серьезные повреждения, а водитель «Рено» погиб на месте. По предварительной информации, именно он выехал на встречную полосу движения, где и произошло столкновение.

За рулем второй иномарки находился 45-летний депутат Ярославской областной Думы, председатель комитета по депутатской деятельности, правопорядку и информационной политике Алексей Калганов. В салоне его авто были четверо пассажиров - трое детей 9 и 10 лет, среди которых была дочь самого депутата, а также сопровождавший их педагог. Все они тоже получили травмы различной степени тяжести.

- Дети в настоящее время находятся в детской больнице №3 в Ярославле. Угрозы их жизни нет. Педагог была доставлена в Тутаевскую ЦРБ. Алексей Калганов получил компрессионный перелом позвоночника. После обследования он был отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе Ярославской областной Думы.

Также сообщается, что все юные пассажиры «Ниссана» - тутаевские школьники, победители и призеры различных творческих и технических конкурсов. Алексей Калганов вез их в Ярославль, откуда рано утром они вместе с другими детьми региона должны были отправиться на Кремлевскую елку в Москву.

Между тем, Госавтоинспекция продолжает проверку всех обстоятельств аварии.

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