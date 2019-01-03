Призраки в квест-комнате, скандал в кафе и разоблачения на хлебозаводе: каким Ярославль показали по центральному телевидению в 2018 году

В прошлом году Ярославль не раз попадал в популярные телешоу. Мы вспомнили самые популярные программы, которые снимали свои выпуски в нашем городе. И что из этого вышло...

Съемки «Ревизолушки» закончились в полиции

Скандальная программа «Ревизолушка» телеканала «Пятница!», снятая в Ярославле, вышла в эфир 11 февраля. Шуму этот выпуск наделал еще до своей премьеры. Съемки, которые проходили в декабре, закончились для участников программы в полиции. Причиной стала потасовка в кафе «Шашлык-машлык». Но до того как прийти сюда, ведущая «Ревизолушки» Ирина Ух побывала еще в нескольких ярославских заведениях. И там не обошлось без приключений.

В столовой, расположенной в одном из корпусов Ярославского медуниверситета на проспекте Октября нашли просроченное мясо, посуду 20-летней давности, мух и тараканов. Да и состояние самого общежития оказалось далеко от идеального. Здесь телевизионщики сняли обшарпанные стены, ржавчину и грязь в санузлах. Руководство вуза пообещало сделать ремонт в здании.

Ревизолушка нашла грязь в столовой общежития мединститута. Фото: скриншот с видео телеканала «Пятница!»

А вот привокзальное кафе «Северный ветер», наоборот, неожиданно приятно поразило съемочную группу. В народе такие заведения считаются олицетворением антисанитарии. Но в этом кафе все было прилично: чисто и на кухне, и в зале и в туалете, просрочки в пищеблоке нет, персонал - в перчатках, на раздаче блюда, как и требуется, прикрыты крышками.

Ужасы ярославского хлебозавода от инсайдеров с «Пятницы»

Еще одна нашумевшая программа, которую сняли в Ярославле, - «Инсайдеры» телеканала «Пятница». Ее выпуск вышел в эфир в июне. В нем показали шокирующую изнанку работы хлебозавода, парикмахерской и ресторана.

Первые впечатления у ведущей, которая попала на хлебозавод в качестве сотрудницы: производство - прошлый век. Здесь она нашла старые ржавые чаны, грязные полы, запах кошачьей мочи. Второе впечатление оказалось еще более пугающим. Хлеб, который не продали, перерабатывают и заново пускают в производство. Так поступают даже с теми буханками, которые уже покрылись плесенью. Работницы признаются: соотношение ингридиентов не вымеряется. Тесто, упавшее на пол, отправляется снова в чан. В парикмахерской инсайдеров поразило, что мастер не мыла и не стерилизовала инструменты. А в популярном ресторане официант рассказал, что если ему не нравится клиент, он может сказать, что все столы заказаны и отправить гостя ни с чем прочь.

В ярославском ресторане выявили приличное количество нарушений. Фото: телеканала «Пятница»

Кроме того, здесь могут обсчитать клиентов, добив лишнии позиции в чек. А якобы свежеприготовленное блюдо может оказаться давнишним, разогретым в микроволновке.

«Ярославчане» были в шоке от «Орла и решки»

В июле на телеэкраны вышел ярославский выпуск популярного шоу телеканала «Пятница» «Орел и решка». Только то, что местные жители увидели на экране, многих разочаровало. Ведущие допустили кучу досадных ошибок. Например, ярославцев ведущие назвали ярославчанами, в названии гостиницы «Любим» поставили ударение на первый слог. Получилось, конечно, мило, но не правильно. А Успенский собор перепутали со Спасо-Преображенским монастырем.

"Орел и решка" побывали в Ярославле. Фото: Ксения Сульдина.

Зато как только программа вышла в эфир десятки ярославцев кинулись искать традиционный «клад» программы - бутылку со 100 долларами внутри. Правда, так и не нашли.

«Битва экстрасенсов» попыталась разгадать тайну призрака в квест-комнате

В Ярославле в прошедшем году сняли и один из выпусков мистического шоу «Битва экстрасенсов». Съемочную группу канала ТНТ пригласили организаторы квеста, в котором на камеру попал непонятный туманный сгусток. Кроме того, в помещении творились и другие странные вещи. Например, само по себе включилось радио, упало и разбилось огромное зеркало. Прибывшие на место экстрасенсы подтвердили опасения ярославцев. Многие экстрасенсы признались, что почувствовали присутствие потусторонних сил.

- Есть моменты, которые крайне впечатлили,- прокомментировал тогда нам владелец квест-комнаты.