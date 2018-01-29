2018-12-29T14:19:45+03:00
Общество

«Сделка» с совестью: следователи фабрикуют дело о торговле людьми против удочерившей ребенка ярославны?

Не имевшая возможность завести своих детей семья следовала инструкциям органов опеки, но теперь может оказаться за решеткой
Роман Рыжиков
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Закон должен защищать человека, а не калечить ему судьбуЗакон должен защищать человека, а не калечить ему судьбуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Так уж вышло, что большинство людей могут обзавестись детьми вполне естественным путем. Специально или случайно - не важно. Они просто могут это сделать, делают весьма успешно, и не всегда ответственно. Но речь пойдет о другом. О том, как бюрократическая машина вставляет палки в колеса тем, кто почему-то не может иметь собственных детей. О том, как ради галочки перед «верхами» блюстители закона используют закон же против маленького человека. О семье, которую обвиняют в торговле людьми.

Подарить семейное счастье

Светлане 40. Ее мужу Александру - 45. Четыре года назад их познакомили общие друзья. А в прошлом году они поженились.

- Саша почти сразу сказал мне, что не может иметь детей, - вспоминает женщина. - А что у меня не получается родить, мы поняли немного позже… Тогда мы решили, что готовы подарить семейное счастье брошенному малышу.

Заручившись поддержкой близких, и еще больше уверившись в своих намерениях, супруги обратились к юристам. Пара делала все, чтобы не упустить даже малости. Внимательно слушали специалистов, делали записи, а некоторые встречи, когда информации было особенно много, записывали на диктофон. Так они сделали и во время беседы с сотрудниками органов опеки. Тогда супруги не знали, каким именно образом это может им пригодиться… Но все по порядку.

- Когда юрист объяснил нам, как действовать, мы обратились в органы опеки, и нас направили на учебу в школу молодых родителей,- вспоминает Светлана. - Обучение мы проходили в МУ Центр психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Доверие». После него нам выдали документ, подтверждающий, что мы можем быть опекунами.

Потом пара встала на учет по подбору ребенка в департамент образования мэрии Ярославля и в департамент образования Ярославской области. А когда выяснилось, что в нашем регионе очень много желающих усыновить новорожденного, семья встала на учет еще и в департамент по труду и социальной защите населения Костромской области и в управление опеки и попечительства Костромы. Оставалось только ждать.

- Конечно, мы ни от кого не скрывали, делились с друзьями и родственниками, - рассказывает Светлана. - И вот в конце 2017 года кто-то из наших знакомых рассказал о беременной девушке, которая не собирается оставлять ребенка себе…

Подарить шанс тому, кто был лишен его еще до рождения - гораздо больший подвиг, чем родить собственного ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подарить шанс тому, кто был лишен его еще до рождения - гораздо больший подвиг, чем родить собственного ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ

Нет будущего?

35-летняя Алина (имя изменено) живет вместе со своим братом и его семьей. Образование, которое имеет девушка, не позволило ей получить никакой специальности, поэтому ей приходится работать на низкооплачиваемой работе.Сказать, что она глупая, нельзя.Скорее, наоборот - когда узнала, что беременна, сразу поняла, что в этой семье у малыша нет будущего, и стала искать пути решения. Кроме того, по независящим от нее причинам, Алина просто не могла принести ребенка в дом, где она жила.

Супруги узнали об этой женщине и вновь обратились к юристам и органам опеки. Можно ли сделать так, чтобы биологическая мать отказалась от ребенка в их пользу? И там, и там подтвердили - можно.

Алину и Светлану познакомили заочно, 17 декабря 2017 года состоялся их первый телефонный разговор.

- Алина говорила абсолютно адекватно, - вспоминает Светлана. – Она сказала, что ее предупредили, что я позвоню, и что сейчас она лежит в больнице на сохранении. Еще она сказала, что однозначно откажется от ребенка, но ни разу не думала о передаче его кому-то конкретному. На этом разговор закончился, но через какое-то время она перезвонила сама…

Выйдя из больницы в январе 2018-го, Алина связалась со Светланой. Они встретились. Лишь однажды поговорили о перспективе усыновления, так ни о чем не договорившись. Но между ними образовалась какая-то связь. Алина была одинока, а Светлана стала ей хорошей подругой. Они встречались, общались о своем о женском, и не заметили, как пролетело время.

Обреченный ребенок обретает дом

Роды оказались настолько тяжелыми, что девочка получила несколько родовых травм Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

Роды оказались настолько тяжелыми, что девочка получила несколько родовых травмФото: Кристина БРАЖНИКОВА

15 марта на свет появилась очаровательная девочка.

- Три и триста шестьдесят, пятьдесят один сантиметр! – улыбается Светлана.

Говоря о чужих родах, которые прошли очень тяжело, женщина еле сдерживает слезы. Ребенок получил перелом ключицы, а весной малышку ждет операция - у девочки порок сердца.

После родов у них состоялся тот самый разговор. Алина сказала, что хочет, чтобы Светлана удочерила ее ребенка.

Теперь дело оставалось за малым - оформить все документы. Но, в первую очередь, нужно было решить, регистрировать ребенка на биологическую мать или оставить малютку в роддоме. Любой врач скажет: второе - серьезный удар для здоровья новорожденного.

- Алина попросила меня после выписки взять ребенка к себе на время, потому что принести его домой - нельзя и опасно, - говорит Светлана. - Именно так мы и поступили 19 числа, заручившись поддержкой органов опеки и в очередной раз записав все инструкции на диктофон.

Через три дня девочку зарегистрировали, оформили документы у нотариуса и подали их в департамент. 27 марта департамент образования издал приказ, согласно которому Светлана стала временным опекуном ребенка.

8 октября на Светлану, Александра и Алину Следственным отделом следственного комитета по Фрунзенскому району Ярославля заведено уголовное дело по статье «Торговля людьми»

- Мы узнали об этом из СМИ только на следующий день, - рассказывает адвокат Ярославской областной коллегии адвокатов Евгений Храпунков. - На мой официальный запрос в областной следственный комитет мне ответили: «…мы не знаем, о чем вы говорите». И отправили во Фрунзенский.

Из следственного комитета по Фрунзенскому району Ярославля, по словам Евгения, ответа не было полтора месяца. На жалобу в местную прокуратуру прислали отписку. Долгое время следователи не давали адвокатам ознакомиться с материалами уголовного дела. Не помогали ни ходатайства, ни жалобы - на них просто не обращали внимания, пока на очередной запрос Евгения не отреагировала областная прокуратура.

- После возбуждения уголовного дела сотрудники должны были незамедлительно уведомить об этом всех лиц, - комментирует адвокат Ярославской областной коллегии адвокатов Александр Темпераментов.

В конце концов, адвокаты добились того, чтобы всех участников ознакомили с постановлением о возбуждении уголовного дела, после чего каждый обжаловал его в суде как необоснованно возбужденное, однако, суды посчитали, что поводов для возбуждения достаточно, и решение за следствием…

- Есть четкое ощущение, что у этих сотрудников какая-то установка довести дело до суда любой ценой. Нарушают ли они закон? Я имею право ознакомиться с материалами, а они его нарушают, и в этом смысле - да. Дело в том, что все стараются выслужиться, и это ни для кого не секрет. Но за бумажками эти правоохранители не видят судьбы настоящих людей.

Для некоторых человеческая жизнь весит намного меньше галочки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для некоторых человеческая жизнь весит намного меньше галочкиФото: Алексей БУЛАТОВ

«Сделка» с совестью

Всё «преступление» состоит в том, что ребенок из роддома отправился сразу в семью, которую через несколько дней департамент образования назначил временными опекунами. В том самом промежутке, между 19 и 27 марта, какой-то сотрудник усмотрел «сделку». Вернее, то, что можно подогнать под статью и, возможно, получить за это премию.

Сотрудники Департамента образования знали, что ребенок находился в семье за несколько дней до того, как Светлана официально стала опекуном. И знали, что девочка попала в надежные руки. Но они вдруг решили подстраховаться и написали заявление в прокуратуру. После прокурорской проверки материалы были переданы в следственный комитет. И сначала следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела, не увидев состава преступления. Тем не менее, прокуратура отменила постановление и обязала следователя возбудить уголовное дело.

Светлану и Александра до тех пор, пока дело не будет прекращено по реабилитирующим основаниям, лишили прав опекунства. Из-за уголовного дела мужчине пришлось уволиться с работы. Алина тоже ушла - ее попросту заклевали сотрудники, которые узнали об истории, тенденциозно преподнесенными отельными СМИ. К счастью, семье удалось оформить опекуном маму Светланы, и ребенок остался дома. Сейчас, как говорят адвокаты, все находится в подвешенном состоянии. В самом худшем случае, фигурантам грозит до десяти лет. В самом лучшем - дело будет прекращено за отсутствием состава преступления.

Следователи не комментируют происходящее.

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