Новогодние каникулы на «Золотом кольце России»: игры на волшебных сосульках, забег Дедов Морозов и «Самовар-пати»

Владимир

В этом году «Рождественская Ярмарка во Владимире» открылась 21 декабря и проработает все предстоящие выходные. Место встречи остается, как и в прошлом году, неизменным - сквер «Липки».

Для взрослых и детей здесь придумали веселые игры, новогодние забавы, сюрпризы и хороводы. Часы работы ярмарки с 11.00 до 22.00.

На Пушкинский бульвар - добро пожаловать с коньками! Здесь снова залит каток. А на Соборной площади по традиции развернут городок аттракционов.

6 января гостей и жителей города ждут на фреш-проект «Самовар-пати» в парк культуры и отдыха «Загородный». Здесь состоится игровое действие с чайными частушками и песнями о самоваре, необычными русскими забавами и хороводами. Главным же обрядом станет чаепитие в самых лучших его традициях.

7 января в 11.30 в парке «Дружба» начнутся «Рождественские встречи с Марьей Искусницей». Сказочная героиня представит театрализованную интерактивную программу, где все желающие закружатся в большой рождественской кадрили и платочном хороводе.

13 января в 12.00 от Театральной площади стартует VIII Забег Дедов Морозов и Снегурочек. Это уникальное спортивное мероприятие, превратившееся из шутки в полномасштабное зрелищное событие, ежегодно собирает несколько тысяч участников. На забег выходят и дружными компаниями, и целыми семьями.

Иваново

Торжественное открытие Новогодней и Рождественской ярмарки на площади Пушкина состоялось 22 декабря, и она будет работать до 7 января с 11.00 до 20.00.

Массовые праздничные мероприятия с новогодними забавами, концертными программами, мастер-классами и гуляньями пройдут и на других площадках города – «Парк Степанова», «Парк культуры и отдыха имени Революции 1905 года», «Парк Харинка».

Ивановский музей камня приглашает на выставку «Старый добрый Новый Год». В экспозиции - тематические и агитационные новогодние открытки, подставочные фигуры Дедов Морозов и Снегурочек из папье-маше, опилок, ваты, полиэтилена, пенопласта, и многое другое.

«Зимняя сказка» - с таким названием состоятся сразу две выставки живописи: в областном Доме художника и Музее промышленности и искусства.

Кострома

Здесь со 2 по 7 января с 12 часов для гостей и жителей города будут проходить интерактивные праздничные программы,которые заинтересуют и детей, и взрослых.

3 января ждет гостей Костромской зоопарк на концертную программу «Возле елки новогодней» и 6 января на праздничную программу «Морозко».

Снегурочка приглашает костромичей и гостей города на Рождественский бал «Снегуркины сказки» в свою резиденцию 6 и 7 января.

Переславль-Залесский

7 января в 16 часов Переславский музей-заповедник проведет семейный праздник «Рождество в музее». В программе - снежные фигуры, зимние аттракционы, большой фейерверк и зимняя дискотека.

Ростов Великий

Здесь с 1 по 8 января на Соборной площади проходят новогодние и рождественские гулянья. Каждый день для жителей и гостей города у огромной елки новогодние представления, молодежные шоу-программы, развлекательные мероприятия для всей семьи.

Со 2 по 8 января музей-заповедник «Ростовский кремль» предлагает кукольные спектакли и мастер-классы «Ростовская финифть», «Музейная открытка». На центральном дворе кремля - «волшебный» вертеп, ледяные скульптуры, рождественский перезвон, высокая горка, каток с прокатом коньков. В музейном магазине – рождественская ярмарка, продажа новогодней коллекции музейных сувениров.

С 7 на 8 января в зале гимназии им. Кекина пройдет ночной Рождественский бал-маскарад, который начнется в 21 час. Гости бала смогут закружиться под музыку вальса, мазурки, польки, блеснуть нарядами. Бал необычен тем, что все гости скрываются под масками. Интрига сохраняется в течение всего вечера.

Новогодние каникулыФото: Мэрия Ярославля

Сергиев Посад

Поиграть на волшебных сосульках, которые настроены на музыкальные ноты, на настоящей звоннице в избушке Бабы Яги приглашает Выставочный зал «Колокола Руси». В сказочном действии будут задействованы практически все представленные в зале экспонаты.

Также для гостей и жителей города - Театральный уличный фестиваль «Под куполом Рождества» и гулянья в городском парке «Скитские пруды» с мастер-классами, праздничными программами, играми и конкурсами для всей семьи.

Суздаль

До 8 января всех жителей и гостей города приглашает на Торговую площадь Рождественская ярмарка: суздальские сувениры и угощения, народные гулянья, концертная и развлекательная программа с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

В окрестностях Суздаля можно покататься на упряжках, запряженных хаски. А еще стоит заглянуть в дегустационный зал Суздальского медоваренного завода и попробовать 10 сортов местной медовухи!

Обязательно надо побывать в Музее деревянного зодчества, который расположен под открытым небом. Здесь собраны деревянные жилые и культовые постройки XVIII - XIX веков. Весело в музее отмечают Рождество.

Ярославль

Ярмарка в Ярославле на Советской площади ждет гостей и жителей города по 7 января включительно. Это сказочно украшенный новогодний базар с угощениями и подарками, огромная елка, романтичный каток у стен церкви Ильи Пророка и, конечно, музыкальные программы и конкурсы.

Праздничные программы в новогодние каникулы в Ярославле предлагают самые разнообразные. Можно отметить праздник по-купечески в музее истории города, где радушный прием окажут гостям хозяева старинного особняка – купеческая семья Кузнецовых. А можно по-дворянски в Карабихе: вас ждет прием у хозяйки усадьбы, экскурсия по старинному барскому дому, знакомство с традициями и обычаями празднования рождества, домашнее вертепное представление, встреча с Морозом-Воеводой в верхнем парке.

А детям будут интересны новогодние представления со зверями в зоопарке и дельфинарии.

Углич

По 14 января с 11до 19 часов на Успенской площади работает ярмарка с угощениями и продажей сувениров.

Со 2 по 8 января Угличский кремль приглашает всех желающих принять участие в новогодних и рождественских интерактивных программах и мастер-классах.

Для любителей пеших увлекательных прогулок со 2 по 7 января будут проходить экскурсии «Старый Углич, елка новогодняя». Здесь вы услышите рассказ об истории и обычаях празднования Нового года и Рождества в Угличе, прогуляетесь по Кремлю и центральной части города. Начало в 13.30, сбор в офисе туристского информационного центра «Углич».

7 января на Успенской площади состоится Рождественский семейный праздник с играми, колядками, забавами «Приглашаем всей семьей на веселый выходной».