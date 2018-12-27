Перейти дорогу и выжить: ярославец на инвалидной коляске попытался преодолеть подземный переход

То, что люди с ограниченными возможностями здоровья, а если быть точнее, инвалиды-колясочники, испытывают очень большие трудности с перемещением - очевидный факт. Такой же очевидный, как и то, что всевозможные пандусы, якобы соответствующие всем стандартам и нормам, далеко не самый безопасный «аттракцион» даже для тех, кто полностью здоров и может передвигаться самостоятельно.

Наглядный пример - подземный пешеходный переход на улице Свободы в Ярославле. Его штурмом попытались взять братья Александр и Антон Кононовы. Парни вооружились коляской и видеокамерой и сняли о своем экстремальном опыте видео и выложил в соцсети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/684226" frameborder="0"></iframe> Ярославец на инвалидной коляске попытался преодолеть подземный переход.Видео: Антон Кононов

- Официальные лица уверяют, что подобные переходы соответствую всем стандартам и нормам. – пишет Александр. - В таком случае, стандарты и нормы принимаются намеренно, с целью лишить людей с ограниченными возможностями возможности передвигаться по городу самостоятельно.

Видео посмотрели уже несколько тысяч человек. Среди них нашлись и те, кто, в отличии от Александра, оказывались в подобной ситуации не по собственной воле.

- Летом сломала обе ноги, пишет в комментариях Анна Сухачева из Москвы. - Месяц - в инвалидном кресле. Когда срочно потребовалось попасть на другой конец города, вызвала соц.службу метрополитеновскую. Они мне помогли, спасибо ребятам, но все пандусы тащили меня просто на руках, объяснив это тем, что метро на инвалидов не рассчитано. Обратно ехала на такси, решила к черту экономию.

Сказать, что проблема касается только Ярославля - невозможно. Столица Золотого кольца – всего лишь один из множества отстающих с точки зрения урбанистики городов. Однако, до тех пор, пока существуют такие нормы и стандарты, которые в буквальном смысле калечат людей, ситуация не изменится в лучшую сторону.

Мы запросили у мэрии официальный комментарий, и как только он появится, мы сразу же опубликуем его на сайте KP.RU