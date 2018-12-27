2018-12-27T08:22:30+03:00
Кострома

Пожар в Костромской области унес жизни трех девочек

В деревне Игумново Буйского района сгорел частный дом
Роман Рыжиков
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Спастись из огня удалось только беременной матери погибших девочек. Фото: Комсомольская правдаСпастись из огня удалось только беременной матери погибших девочек. Фото: Комсомольская правда
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В ночь на 27 декабря в Буйском районе Костромской области произошла трагедия. В пожаре в деревне Игумново сгорели три ребенка. Дом № 23 по улице Молочной вспыхнул около 00:20. На место немедленно выехали подразделения Буйского пожарно-спасательного гарнизона, но быстро справиться с огнем не удалось – дом потушили только около пяти утра.

Пожар уничтожил кровлю, и все выгорело внутри. Из огня удалось вырваться только беременной 36-летней женщине. Трое ее дочерей, 17, 13 и 3-х лет, погибли. Ее муж во время трагедии был на работе.

Сейчас причины пожара устанавливаются.

Напомним, в соседней с Костромской Ярославской области в конце ноября пожар унес жизни троих девочек, пока их мать ходила за четвертым ребенком в школу . Погибли две семимесячные близняшки и их четырехлетняя сестра. Следственный комитет завел уголовные дела не только на женщину, но и на органы опеки.

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