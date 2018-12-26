В рамках проекта мы выбираем лучшие медицинские учреждения Ярославля по мнению читателей «Комсомолки».

В число лидеров вошел офтальмологический центр «Идеал». Сегодня мы выясняем, чем он привлекает ярославцев и гостей города.

Офтальмологический центр «Идеал» начинал работу в 1996 году и за 22 года стал современным, многопрофильным, высокотехнологичным медицинским центром.

Оптико-когерентная томография (диагностика сетчатки). Колчина Елена Львовна

Светлана Позднякова, заведующая центром, врач-офтальмолог 1 категории, специалист по лазерной коррекции зрения и по лазерной коагуляции сетчатки так говорит о центре: «Наши врачи-офтальмологи имеют многолетний опыт работы, обучаются в самых передовых клиниках, участвуют в международных конференциях и реализуют новые разработки. Для постановки правильного диагноза и эффективного лечения у нас имеется комплекс современного диагностического и лечебного оборудования, который постоянно обновляется и совершенствуется. За последние годы специалисты центра «Идеал» постоянно осваивают и внедряют в практику работы новые направления. В их числе лазерная коррекция зрения методами ФРК и LASIK; контактная коррекция зрения мягкими и жесткими линзами, в том числе ночными ОК-линзами; лазерная хирургия на переднем и заднем отрезке глаза, в том числе при глаукоме и отслойке сетчатки; оптико-когерентная томография сетчатки и зрительного нерва; лечение кератоконуса методом кросслинкинга. Некоторые направления работы офтальмологического центра «Идеал» не имеют аналогов в регионе.

Лазерная коррекция зрения

Офтальмологический центр «Идеал» – это центр семейной офтальмологии. Его девиз: «Идеальное зрение всей семье!» – Записаться на прием, пройти полное обследование и лечение может пациент в любом возрасте, – подчеркивает Светлана Позднякова. – Мы наблюдаем и лечим целые семейные династии и разрабатываем для каждого члена семьи индивидуальную лечебно-диагностическую программу: например, внукам – ОК-линзы и гимнастика для глаз, отцу – лазерная коррекция зрения по методу Lasik, дедушке и бабушке – оптико-когерентная томография, лазерная терапия и лечение катаракты.

Офтальмологический центр «Идеал» поможет и решит ваши проблемы со зрением.

Офтальмологический центр «Идеал» поздравляет вас с наступающим Новым 2019 годом и дарит новогодние скидки!

Весь январь цена на лазерную коррекцию зрения – 32 000 рублей (за оба глаза)!