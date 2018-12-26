Новогодняя елка с «Комсомолкой»

«Комсомолка» решила порадовать детей (большинство из них учатся в 1 - 3-х классах) праздничными новогодними подарками. Вместе с нами в гости отправились наши друзья и партнеры - представители известных предприятий Ярославля и Ярославской области. Конечно, не с пустыми руками - с вкусными гостинцами (в том числе собственной продукцией), с техникой, которая поможет обучению школьников. Педагоги и ученики встретили гостей радушно и весело, подарив нам удивительный и трогательный праздник - со стихами и песнями, танцами и инсценировками. Глаза блестели, улыбки цвели…

Сергей СОКОЛОВ, директор по развитию КЦК «Аронап»:

Сергей Соколов, директор по развитию КЦК «Аронап»

- Мы решили порадовать школьников своими вкусными и полезными подарками, рассчитанными как раз на детей: киселями, какао, соками и другими напитками. Мы очень горды тем, что продолжаем и развиваем традиции производства, появившиеся на Ростовской земле еще в позапрошлом веке. И надеемся, что наша продукция порадует ребят, добавит праздничных ноток в их настроение!

Василий СМИРНОВ, главный инженер компании «ЯРАВТОДОР»:

Коллектив «ЯРАВТОДОР» поздравил воспитанников интерната с наступающим Новым годом

- Перед Новым годом «ЯРАВТОДОР» всегда старается помочь тем людям, кому, к сожалению, мало чем могут помочь близкие. У нас уже сложилась традиция накануне новогодних и рождественских праздников делать небольшие подарки детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году с подачи «Комсомолки» наш выбор пал на интернат, в котором есть и ребята-сироты. Коллектив «ЯРАВТОДОР» от души желает им вырасти, окрепнуть, набраться знаний, научиться общаться и жить в нашем большом мире.

Виктор ЛОДЯГИН, директор компании «Добрые булки»:

Директор компании "Добрые булки" Виктор Лодягин и управляющая кондитерским производством Коксина Дарья

- В этот прекрасный зимний день я был рад от имени коллектива нашей компании поздравить рябят с окончанием учебной четверти и полугодия и наступлением новогодних праздников. Нам очень приятно подарить детям свои вкусные изделия, которые хранят тепло рук и сердец наших пекарей.

Леонид ШМАТКОВ, заместитель директора ГК «Системы пластиковых трубопроводов»:

Заместитель директора ГК «Системы пластиковых трубопроводов» Леонид Шматков от лица своего коллектива преподнес детям новогоднее чудо

- Наш коллектив желает детям богатырского здоровья и успехов в учебе. Сегодня мы приехали с подарками и надеемся, что Дед Мороз и Новый год тоже порадуют их, помогут осуществить детские желания и мечты, воплотить ожидания их родителей и педагогов, вознаградить их общие старания.

Светлана ГУЩИНА, главный бухгалтер ГК «Системы пластиковых трубопроводов»:

Главный бухгалтер ГК « Системы пластиковых трубопроводов» с дочерью Ульяной от души поздравили ребятишек и подарили им новогодние подарки

- Дорогие ребята, я поздравляю вас с Новым годом. За окном зима, но здесь тепло и уютно. Сверкают праздничные гирлянды. Сегодня вы особенно красивы в новогодних костюмах. Желаю вам, чтобы Дед Мороз исполнил ваши желания. Ведь Новый год, чудесно-сказочный праздник, пахнущий мандаринами и елкой, приносит нам новые мечты!

Наталья ВАСИЛЬЕВА, директор Угличского завода минеральной воды:

Угличская вода - твой глоток здоровья!

Вот и Новый год у порога. Уже наряжены елки и готовятся праздничные мероприятия. Больше всех, конечно, в этот праздник верят дети. Ведь Новый год - это сказка. Они ждут Деда Мороза и Снегурочку, ждут подарков и поздравлений. И сегодня я от имени коллектива нашего предприятия поздравляю воспитанников дома-интерната с Новым годом!

Виктор СЕДОВ, директор охранного агентства «Антей», подполковник МВД в отставке, ветеран боевых действий:

Директор охранного агентства «Антей» Виктор Седов

- Мы с коллегами еще со времен службы в милиции, с 1995 года, взяли шефство над детским приютом «Искорка» в Борисоглебском районе. Мы продолжаем эту традицию, на Новый год с подарками я обязательно езжу туда сам, мы готовим концертную программу, устраиваем фейерверк. Это важно не только для детей, но в первую очередь для нас самих. Мы очень надеемся, что жизнь этих мальчишек и девчонок сложится успешно, и благодарим за огромный труд их педагогов!

Конечно, «Комсомолка» решила и вам, нашим читателям, рассказать о школе-интернате. В этом нам помогла его директор Наталия Мурина. В интернат она пришла на работу 22 года назад, сразу после окончания педагогического университета, и прошла трудовой путь от учителя математики до директора учреждения.

Директор школы №6 Мурина Наталия Вячеславовна

- Ярославская школа-интернат № 6 (Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат №6») ведет свою историю с 1960 года. Раньше мы обучали и воспитывали детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих диагноз «задержка психического развития», - рассказывает Наталия Мурина. - А с 2016 года к нам пришли дети с особыми образовательными потребностями, имеющие ментальные нарушения. У этих детей есть родители, и мы вместе стараемся развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, жить по возможности в семье и в трудовом коллективе.

Для детей, проживающих не в Ярославле, а также из семей, нуждающихся в государственной поддержке (а таких почти половина от общего количества), в учебное время организовано проживание в режиме пятидневной недели.

В настоящее время мы обучаем более 100 детей. Дети-сироты, которых 17 человек, - это старшеклассники или студенты профессиональных колледжей - скоро выйдут в самостоятельную взрослую жизнь. Мы тщательно готовим их к этому моменту и, конечно же, не оставим «один на один» с этим сложным современным миром.

Особое внимание - детям инвалидам, а их у нас больше 50. Это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Любая педагогическая работа успешна только тогда, когда происходит во взаимодействии с родителями. И наши родители очень активно общаются с педагогами, консультируются, вместе разрабатывают пути решения возникающих проблем. Мы любим детей такими, какие они есть.

От помощи мы никогда не отказываемся, работаем с различными организациями, предприятиями и благотворительными фондами. Не всегда речь идет о материальной или финансовой помощи. Очень радует, когда гости просто приезжают к детям, общаются, организуют экскурсии или прогулки на природе. Для наших детей очень важно общение - большинство из них в силу своих особенностей прежде вынужденно находились дома, общались только с родственниками, а чаще всего с одной лишь мамой. Так что мы признательны «Комсомолке» и их партнерам. Надеемся, мы стали добрыми друзьями!

Партнеры "Комсомолки" поздравили воспитанников интерната с наступающим Новым годом

«Комсомольская правда» благодарит за помощь, оказанную детям, своих добрых партнеров:

Кофе-цикорный комбинат «Аронап». Предприятие находится в Ростове Великом и является одним из российских лидеров в производстве широкой линейки натуральных, вкусных и полезных пищевых продуктов – в том числе напитков, бакалейных товаров, супов, пюре, каш, мороженого.

Дорожно-строительная компания «ЯРАВТОДОР». Занимается ремонтом, строительством и содержанием автомобильных дорог, а также благоустройством улично-дорожной сети и территорий в Ярославле, Ярославской.

Угличский завод минеральной воды. Заслуженным спросом пользуются «Угличская» натуральная природная минеральная питьевая лечебно-столовая вода, «Улеймская питьевая» и «Улеймская» (магниевая), «Улеймская» и «Угличская» Премиум, а также среднегазированные низкокалорийные безалкогольные «Напитки Ярославии». Источники воды расположены в одном из самых экологически чистых районов России, а продукция завода рекомендована научным центром восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ.

ЗАО «Верхневолжская управляющая компания». Неоднократно занимала 1-е место в рейтинге компаний, управляющих многоквартирными домами в г. Ярославле.

Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов». Один из крупнейших и самых эффективных российских производителей обсадных труб и фильтров из ПВХ для скважин.

Одна из крупнейших и самых эффективных российских производителей обсадных труб и фильтров из нПВХ для скважин. Производит трубы, фильтры, комплектующие, благодаря которым потребители могут получать чистую воду из подземных источников.

«Добрые булки». Крупнейшая сеть пекарен во Владимире и Ярославле. Компания производит десятки видов пирогов, хлебов и кондитерских изделий. Все они производятся в пекарнях из натуральных ингредиентов, поэтому покупатели всегда могут быть уверены в высоком качестве и свежести продукта.

Охранное агентство «Антей». Компания появилась в начале 2000-х – сначала как подразделение безопасности «Ярсоцбанка» (сейчас – ПАО «Промсвязьбанк»), а затем как отдельное юридическое лицо. В этом качестве «Антей» в 2018 году отметил свое 10-летие. Основа коллектива – испытанные профессионалы с опытом службы в правоохранительных органах и Вооруженных силах.

Подарки на столе. В том числе и вкусные!

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет наших читателей и посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!