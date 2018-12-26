2018-12-26T12:33:00+03:00
Общество

Новогодняя елка с «Комсомолкой»

«КП» - Ярославль» и ее надежные партнеры провели для воспитанников ГОБУ ЯО «Ярославская школа-интернат№6» в Заволжском районе праздничную акцию
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Музыкальный подарок от детейМузыкальный подарок от детей
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«Комсомолка» решила порадовать детей (большинство из них учатся в 1 - 3-х классах) праздничными новогодними подарками. Вместе с нами в гости отправились наши друзья и партнеры - представители известных предприятий Ярославля и Ярославской области. Конечно, не с пустыми руками - с вкусными гостинцами (в том числе собственной продукцией), с техникой, которая поможет обучению школьников. Педагоги и ученики встретили гостей радушно и весело, подарив нам удивительный и трогательный праздник - со стихами и песнями, танцами и инсценировками. Глаза блестели, улыбки цвели…

Сергей СОКОЛОВ, директор по развитию КЦК «Аронап»:

Сергей Соколов, директор по развитию КЦК «Аронап»

Сергей Соколов, директор по развитию КЦК «Аронап»

- Мы решили порадовать школьников своими вкусными и полезными подарками, рассчитанными как раз на детей: киселями, какао, соками и другими напитками. Мы очень горды тем, что продолжаем и развиваем традиции производства, появившиеся на Ростовской земле еще в позапрошлом веке. И надеемся, что наша продукция порадует ребят, добавит праздничных ноток в их настроение!

Василий СМИРНОВ, главный инженер компании «ЯРАВТОДОР»:

Коллектив «ЯРАВТОДОР» поздравил воспитанников интерната с наступающим Новым годом

Коллектив «ЯРАВТОДОР» поздравил воспитанников интерната с наступающим Новым годом

- Перед Новым годом «ЯРАВТОДОР» всегда старается помочь тем людям, кому, к сожалению, мало чем могут помочь близкие. У нас уже сложилась традиция накануне новогодних и рождественских праздников делать небольшие подарки детям, оставшимся без попечения родителей. В этом году с подачи «Комсомолки» наш выбор пал на интернат, в котором есть и ребята-сироты. Коллектив «ЯРАВТОДОР» от души желает им вырасти, окрепнуть, набраться знаний, научиться общаться и жить в нашем большом мире.

Виктор ЛОДЯГИН, директор компании «Добрые булки»:

Директор компании "Добрые булки" Виктор Лодягин и управляющая кондитерским производством Коксина Дарья

Директор компании "Добрые булки" Виктор Лодягин и управляющая кондитерским производством Коксина Дарья

- В этот прекрасный зимний день я был рад от имени коллектива нашей компании поздравить рябят с окончанием учебной четверти и полугодия и наступлением новогодних праздников. Нам очень приятно подарить детям свои вкусные изделия, которые хранят тепло рук и сердец наших пекарей.

Леонид ШМАТКОВ, заместитель директора ГК «Системы пластиковых трубопроводов»:

Заместитель директора ГК «Системы пластиковых трубопроводов» Леонид Шматков от лица своего коллектива преподнес детям новогоднее чудо

Заместитель директора ГК «Системы пластиковых трубопроводов» Леонид Шматков от лица своего коллектива преподнес детям новогоднее чудо

- Наш коллектив желает детям богатырского здоровья и успехов в учебе. Сегодня мы приехали с подарками и надеемся, что Дед Мороз и Новый год тоже порадуют их, помогут осуществить детские желания и мечты, воплотить ожидания их родителей и педагогов, вознаградить их общие старания.

Светлана ГУЩИНА, главный бухгалтер ГК «Системы пластиковых трубопроводов»:

Главный бухгалтер ГК « Системы пластиковых трубопроводов» с дочерью Ульяной от души поздравили ребятишек и подарили им новогодние подарки

Главный бухгалтер ГК « Системы пластиковых трубопроводов» с дочерью Ульяной от души поздравили ребятишек и подарили им новогодние подарки

- Дорогие ребята, я поздравляю вас с Новым годом. За окном зима, но здесь тепло и уютно. Сверкают праздничные гирлянды. Сегодня вы особенно красивы в новогодних костюмах. Желаю вам, чтобы Дед Мороз исполнил ваши желания. Ведь Новый год, чудесно-сказочный праздник, пахнущий мандаринами и елкой, приносит нам новые мечты!

Наталья ВАСИЛЬЕВА, директор Угличского завода минеральной воды:

Угличская вода - твой глоток здоровья!

Угличская вода - твой глоток здоровья!

Вот и Новый год у порога. Уже наряжены елки и готовятся праздничные мероприятия. Больше всех, конечно, в этот праздник верят дети. Ведь Новый год - это сказка. Они ждут Деда Мороза и Снегурочку, ждут подарков и поздравлений. И сегодня я от имени коллектива нашего предприятия поздравляю воспитанников дома-интерната с Новым годом!

Виктор СЕДОВ, директор охранного агентства «Антей», подполковник МВД в отставке, ветеран боевых действий:

Директор охранного агентства «Антей» Виктор Седов

Директор охранного агентства «Антей» Виктор Седов

- Мы с коллегами еще со времен службы в милиции, с 1995 года, взяли шефство над детским приютом «Искорка» в Борисоглебском районе. Мы продолжаем эту традицию, на Новый год с подарками я обязательно езжу туда сам, мы готовим концертную программу, устраиваем фейерверк. Это важно не только для детей, но в первую очередь для нас самих. Мы очень надеемся, что жизнь этих мальчишек и девчонок сложится успешно, и благодарим за огромный труд их педагогов!

Конечно, «Комсомолка» решила и вам, нашим читателям, рассказать о школе-интернате. В этом нам помогла его директор Наталия Мурина. В интернат она пришла на работу 22 года назад, сразу после окончания педагогического университета, и прошла трудовой путь от учителя математики до директора учреждения.

Директор школы №6 Мурина Наталия Вячеславовна

Директор школы №6 Мурина Наталия Вячеславовна

- Ярославская школа-интернат № 6 (Государственное общеобразовательное учреждение Ярославской области «Ярославская школа-интернат №6») ведет свою историю с 1960 года. Раньше мы обучали и воспитывали детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих диагноз «задержка психического развития», - рассказывает Наталия Мурина. - А с 2016 года к нам пришли дети с особыми образовательными потребностями, имеющие ментальные нарушения. У этих детей есть родители, и мы вместе стараемся развивать у них жизненно необходимые навыки, чтобы, став взрослыми, они могли самостоятельно себя обслуживать, жить по возможности в семье и в трудовом коллективе.

Для детей, проживающих не в Ярославле, а также из семей, нуждающихся в государственной поддержке (а таких почти половина от общего количества), в учебное время организовано проживание в режиме пятидневной недели.

В настоящее время мы обучаем более 100 детей. Дети-сироты, которых 17 человек, - это старшеклассники или студенты профессиональных колледжей - скоро выйдут в самостоятельную взрослую жизнь. Мы тщательно готовим их к этому моменту и, конечно же, не оставим «один на один» с этим сложным современным миром.

Особое внимание - детям инвалидам, а их у нас больше 50. Это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития. Любая педагогическая работа успешна только тогда, когда происходит во взаимодействии с родителями. И наши родители очень активно общаются с педагогами, консультируются, вместе разрабатывают пути решения возникающих проблем. Мы любим детей такими, какие они есть.

От помощи мы никогда не отказываемся, работаем с различными организациями, предприятиями и благотворительными фондами. Не всегда речь идет о материальной или финансовой помощи. Очень радует, когда гости просто приезжают к детям, общаются, организуют экскурсии или прогулки на природе. Для наших детей очень важно общение - большинство из них в силу своих особенностей прежде вынужденно находились дома, общались только с родственниками, а чаще всего с одной лишь мамой. Так что мы признательны «Комсомолке» и их партнерам. Надеемся, мы стали добрыми друзьями!

Партнеры "Комсомолки" поздравили воспитанников интерната с наступающим Новым годом

Партнеры "Комсомолки" поздравили воспитанников интерната с наступающим Новым годом

«Комсомольская правда» благодарит за помощь, оказанную детям, своих добрых партнеров:

Кофе-цикорный комбинат «Аронап». Предприятие находится в Ростове Великом и является одним из российских лидеров в производстве широкой линейки натуральных, вкусных и полезных пищевых продуктов – в том числе напитков, бакалейных товаров, супов, пюре, каш, мороженого.

Дорожно-строительная компания «ЯРАВТОДОР». Занимается ремонтом, строительством и содержанием автомобильных дорог, а также благоустройством улично-дорожной сети и территорий в Ярославле, Ярославской.

Угличский завод минеральной воды. Заслуженным спросом пользуются «Угличская» натуральная природная минеральная питьевая лечебно-столовая вода, «Улеймская питьевая» и «Улеймская» (магниевая), «Улеймская» и «Угличская» Премиум, а также среднегазированные низкокалорийные безалкогольные «Напитки Ярославии». Источники воды расположены в одном из самых экологически чистых районов России, а продукция завода рекомендована научным центром восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ.

ЗАО «Верхневолжская управляющая компания». Неоднократно занимала 1-е место в рейтинге компаний, управляющих многоквартирными домами в г. Ярославле.

Группа компаний «Системы пластиковых трубопроводов». Один из крупнейших и самых эффективных российских производителей обсадных труб и фильтров из ПВХ для скважин.

Одна из крупнейших и самых эффективных российских производителей обсадных труб и фильтров из нПВХ для скважин. Производит трубы, фильтры, комплектующие, благодаря которым потребители могут получать чистую воду из подземных источников.

«Добрые булки». Крупнейшая сеть пекарен во Владимире и Ярославле. Компания производит десятки видов пирогов, хлебов и кондитерских изделий. Все они производятся в пекарнях из натуральных ингредиентов, поэтому покупатели всегда могут быть уверены в высоком качестве и свежести продукта.

Охранное агентство «Антей». Компания появилась в начале 2000-х – сначала как подразделение безопасности «Ярсоцбанка» (сейчас – ПАО «Промсвязьбанк»), а затем как отдельное юридическое лицо. В этом качестве «Антей» в 2018 году отметил свое 10-летие. Основа коллектива – испытанные профессионалы с опытом службы в правоохранительных органах и Вооруженных силах.

Подарки на столе. В том числе и вкусные!

Подарки на столе. В том числе и вкусные!

Коллектив «Комсомольской правды» поздравляет наших читателей и посетителей сайта с Новым годом и Рождеством!

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