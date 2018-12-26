В Ярославской области нашли правильный акцент для развития туриндустрии

ХРАНИМ КОДЫ

Туризм – одна из важнейших сфер культурной и экономической жизни Ярославской области. И регион, реализуя Стратегию развития туризма в рамках губернаторской программы социально-экономического развития области «Десять точек роста», идет в этой деятельности не только в ногу со временем, но и опережая многие субъекты ЦФО.

- Ярославская земля хранит коды русской цивилизации. К нам едут со всего мира, чтобы прикоснуться к исконной России, увидеть великую культуру. И потенциал развития туризма в Ярославской области действительно неисчерпаем. К 2025 году мы планируем увеличить туристический поток почти в 2,5 раза – до 8 миллионов человек в год, - подчеркивает глава региона Дмитрий Миронов.

Объем туристического потока в область за 11 месяцев 2018-го составил более 3,8 млн человек. Это на 6,4 % выше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Рост связан с проведением масштабных событийных мероприятий на территории региона, количеством экскурсантови неорганизованных туристов, приезжающих в Ярославскую область в высокий сезон.

- С мая по сентябрь у нас проходят масштабные фестивали, такие как гастрономический «Пир на Волге», музыки и развлечений «Доброфест», дорожной песни «Страна ямщика», «Углече поле», международные – средневековой культуры «Ростовское действо» и Мыши и другие. Наибольшие темпы роста, по экспертным оценкам, показывает сектор событийного туризма, во многом – благодаря интенсивным и комплексным маркетинговым мероприятиям, проводившимся в регионе благодаря разработке и продвижению туристического бренда Ярославской области «Среднерусская Гардарика». Увеличение туристического потока, рост налоговых поступлений и регулярно включение Ярославии в федеральные рейтинги говорят о положительной динамике работы индустрии. Из последних наших успехов - попадание Рыбинского гастрономического фестиваля «Кухня Дедов Морозов Мира» в ТОП-10 и в ТОП-5 лучших городов для путешествий с детьми Переславля, - рассказывает директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова.

НЕСКУЧНЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Именно в рамках региональной Стратегии развития туризма профильный департамент проводит большую работу над созданием качественных турпродуктов. За этот год в муниципальных районах области их появилось немало.

– В последний год в регионе идет увеличение количества самостоятельных туристов. Это обуславливает новые требования к качеству и разнообразию турпродуктов, – объясняет Юлия Рыбакова. – Города Ярославии, поддерживая бренд региона, разрабатывают новые маршруты. К традиционным и зарекомендовавшим себя экскурсиям добавились современные – квесты, веломаршруты, экскурсии-прогулки.

Так, разработанный в Тутаеве веломаршрут «Колесим по городу» дополнил экскурсионные разработки, презентующие городскую среду. Велопрогулка охватывает 15 знаковых достопримечательностей левобережной части города, таких как Древнеегородище и насыпные валы XV века, Крестовоздвиженский собор, Покровская церковь, Кустодиевский бульвар, аллея Рерихов и другие.

В Данилове впервые в этом году был представлен первый туристический пеший маршрут «Прогулки по Данилову». Новая программа позволяет проникнуться жизнью малого города, а также через его историю изучить исторические вехи развития страны. В программе посещение Вознесенского храма, «Тюремного замка», Казанского собора, краеведческого музея им. П.К. Шарапова, Летнего сада и др.

Здесь также разработали первый альтернативный указатель, который назвали «Нескучный путеводитель. Другой Данилов».

В ярославских гостиницах остановились более полумиллиона человекФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ДАЙВИНГ

В регионе активно обращаются к теме культурно-исторических реконструкций советского периода. Первыми их создали в Рыбинске и в Тутаеве. Не отстало и Пошехонье - здесь сделали акцент на жизни советского человека на селе. Гостям предлагают в форме квеста «Слава труду!» изучить особенности быта и жизни советского колхозника XX столетия.

В этом году в регионе успешно состоялись и другие исторические реконструкции. В День Победы Рыбинск впервые стал участником федерального сетевого арт-проекта «Рио-Рита – радость Победы». В Гаврилов-Яме прошла реконструкция спортивного матча 1914 года, о которой до сих пор с восторгом вспоминают не только ярославцы, но и туристы, принимавшие участие в этом событии.

Яркие достижения демонстрирует Центр водного спорта Ветрено в Брейтовском районе. Буквально на днях стало известно о присуждении премии Русского Географического Общества проекту «Затопленные святыни Мологского края» в номинации «Лучший историко-культурный проект».

В регионе развиваются уникальные туристические предложения, например, исторический дайвинг.

44 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ ИНВЕСТИЦИЙ

Привлечение в область инвестиций для развития индустрии также является важной частью работы регионального департамента туризма.

В 2018-м четыре проекта региона стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Конкурс проводило Министерство строительства и ЖКХ по поручению Президента РФ.

С учетом этих средств в Мышкине реконструируют историко-культурную территорию, в которую входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного креста. В Тутаеве - Волжскую набережную, в Переславле-Залесском – Народную площадь, в Ростове – Соборную. Общая сумма инвестиций в проекты составит около 205 миллионов рублей.

Два города Ярославии – Тутаев и Ростов – прошли конкурсный отбор в рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических территорий», который проводили Министерство культуры РФ и Новый банк развития БРИКС. Общая сумма инвестиций в проекты - почти 44 миллиона долларов.

В 2018 году впервые департамент туризма Ярославской области для развития туристических проектов реализовал образовательно-акселерационную программу «Школа туризма и гостеприимства Ярославской области». Участие в проекте приняли более 100 человек, а его результатом стал 21 новый туристический проект.

В 2018 году в регионе также реализован проект «Школа туристских волонтеров Ярославской области». Теперь более 100 ее выпускников активно помогают в проведении событийных мероприятий.

Самые посещаемые событияФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

МАНДАРИНОВОЕ НАСТРОЕНИЕ

Подготовились ярославцы и к встрече главного праздника – встрече Нового 2019 года.

- Мы приглашаем всех горожан и гостей города 31 декабря в 22.30 на Советскую площадь. В новогоднюю ночь вам подарит отличное настроениепрограмма «Мандариновое настроение». В ней киноконцерт, яркое шоу и зажигательный флешмоб от веселых Мандаринок, выступление звезд российской эстрады группы «Республика» и звезды «BlackStarInc.» рэпера, бывший экс-участник группы «Банд’Эрос», «Веселая дискотека». Будет очень весело – впечатлений хватит на весь предстоящий год, - уверена директор регионального департамента культуры Марина Васильева.