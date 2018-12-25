МТС «нарисовала» типичного жителя Ярославля

Любит гулять по центру Ярославля

Чаще всего абоненты МТС в Ярославле подключаются к базовым станциям, расположенным районе ТЦ «Европа» и в районе Которосльной набережной, а также в спальных районах: в окрестностях «Альтаира», на Пятерке и в районе Суздальского шоссе. Также наибольший объем трафика «генерят» жители самого экологически чистого района города - улицы Ляпидевского. Чуть менее активные «ярославские качки» живут на улице Гагарина, где находятся «Ярославский промышленно-экономический колледж», «Медицинский колледж», филиал МЭСИ и другие учебные заведения. В каждой из этих локаций ежесуточно скачивается объем трафика, которого достаточно для 115 тысяч постов в Instagram. Чтобы «качать» было еще удобнее, МТС в 2018 году построила в Ярославле более 30 новых базовых станций.

Проводит время в дороге за перепиской в мессенджерах

Cамый большой объем трафика типичный житель Ярославля генерирует утром, когда едет на работу –слушая онлайн музыку, просматривая видео на YouTube, листая ленту в соцсетях и переписываясь в мессенджерах. Из соцсетей горожанин предпочитает ВКонтакте и Instagram, а из мессенджеров – WhatsApp.

Оценил «камерофон»

Ярославцы предпочитают смартфоны Huawei. Исследование также говорит об увлечении «умными» смартфонами или камерофонами - гаджетами с продвинутыми возможностями фотосъемки и экраном

более 5,5 дюймов. Чаще всего ярославцы покупают устройства в ценовой категории 12 тысяч рублей, но средний чек на гаджет составляет 16 500 рублей. Более дорогие смартфоны ярославцы предпочитают приобретать в рассрочку либо используя cashback: средний чек при этом превышает 21 000 рублей.

Пользуется смартфоном черного цвета, но уже засматривается на устройства с синим корпусом

Выбирая расцветку нового гаджета, типичный житель Ярославля проявляет все меньше консерватизма. Сегодня треть покупателей выходит из салона МТС со смартфоном черного цвета, каждый пятый выбирает синий гаджет. Впрочем, смартфон цвета фламинго тоже очень популярен. Любители розового активизировались в 2018 году – продажи телефонов цвета фламинго подскочили в 2 раза, при этом их догоняет еще один фаворит – красный смартфон, который расхватывают в 1,5 раза чаще, чем годом ранее.

Любит поездки в другие регионы

Типичный ярославец ввиду географической близости к столице любит путешествовать по стране.

Топ-5 самых популярных направлений:

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Краснодар

Сочи

Читает детективы

Ярославцы чаще всего выбирают бестселлеры личностного роста, книги-тренинги: это показал обезличенный анализ прочитанных ими произведений в приложении «МТС Книги». А наибольший объем всех прочитанных жителями Ярославля электронных книг приходится на жанр детектива. Чуть реже читают современную прозу, фэнтези и любовные романы. А вот самыми непопулярными у ярославцев стали электронные книги про красоту и спорт, а также по маркетингу, философии и экономике.

Заядлый покупатель интернет-магазинов

Анализ обезличенных данных показал наибольшую активность ярославских абонентов в мобильных приложениях по заказу такси, сервисов для оплаты авиа- и железнодорожных билетов. Кроме того, ярославцы «распробовали» сервисы по доставке еды и покупке товаров в интернет-магазинах. Еще одним популярным видом «мобильных» расчетов стали переводы со смартфона на смартфон: абоненты «перекидывают» друг другу на счет небольшие суммы, как правило, до 1500 рублей. Поэтому речь, скорее всего, идет о случаях, когда пользователи делят общий счет в кафе, «скидываются» на подарки знакомым, коллегам, нужды на детский сад или школу, либо родители переводят своему ребенку деньги на карманные нужды.

«С каждым годом трафик в сети 4G в Ярославле растёт, что говорит о востребованности быстрого интернета, причем не только у молодежи. Поэтому МТС вернул безлимитный мобильный интернет в «Тарифище», предложив также специальные скидки и программу подписки для приобретения современных гаджетов. Они позволяют делать качественный глянцевый контент для соцсетей и взаимодействовать быстро с любыми онлайн-сервисами, приложениями», – отмечает директор ярославского филиала МТС Алексей Сальва