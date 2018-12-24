«Не хочу, чтобы писали, что я хожу в шортах и майке»: председатель Ярославской областной Думы рассказал о «кодексе чести» депутата

Председатель Ярославской областной Думы Алексей Константинов 24 декабря подвел итоги работы избранного осенью этого года нового созыва областного парламента.

Зачем добавили новый комитет

- Дума седьмого созыва начала активную работу. Мы обновили структуру областного парламента, добавили дополнительный комитет (комитет по здравоохранению и комитет по социально-демографической политике раздели на два, - авт.), ряд функций были разделены между комитетами. Все это было сделано для того, чтобы более внимательно отнестись к тем задачам, которые стоят перед областной думой. Люди пришли энергичные, с большим желанием работать. Первостепенной задачей было наладить конструктивную работу внутри думы, между фракциями, взаимодействие с органами исполнительной власти, с руководством областного центра, федеральными структурами, главами муниципальных образований. Главным вопросом на повестке дня было принятие бюджета на 2019-2021 годы. Эта задача выполнена, на 2019 год сформирован бездефицитный, социально ориентированный бюджет. Все социальные обязательства остаются. Меняются критерии их предоставления. Помощь будет направлена адресно тем людям, которые в ней действительно нуждаются, - отметил Константинов.

Рейтинг депутатов

Он отметил, что новый созыв думы - работоспособный, профессиональный. Однако с нового года работу каждого депутата будут внимательно оценивать с точки зрения взаимодействия с избирателями и исполнения данных обещаний.

- Не хотелось бы, чтобы бытовало мнение, что депутаты проявляют активность только накануне выборов. Проблем в округах много. Именно их решением и должен заниматься депутат. Мы планируем ввести некий рейтинг работы депутатов, будем осуществлять контроль за обещаниями, которые депутаты давали в период избирательной кампании. Чтобы все, что люди ждут от нас, было исполнено, - рассказал Константинов.

Тем, кто нарушит этот «этический кодекс» председатель парламента пригрозил депремированием.

- Мы хотим, чтобы депутаты добросовестно исполняли свои обязанности. Если человек получает заработную плату, то должны быть критерии оценки его работы. Не совсем правильно сейчас сложилось, что премия рассматривается как составляющая зарплаты. Мы это будем корректировать. Премия должна даваться только за хорошую работу. Хотя, наверное, наверное, не только в финансовом плане можно это оценивать. Будут и меры морального плана. Согласитесь, приятно получить грамоту, благодарность, материальное вознаграждение за проделанную работу. И наоборот. Мне бы, например, не хотелось, чтобы обо мне написали в прессе, что руководитель областной думы прогуливает заседания, ходит в футболках и шортах, не встречается с избирателями, - пояснил председатель думы.

Более подробно о требованиях к депутатах и мерах влияния на их работу в думе расскажут после того, как этот регламент будет проработан.

ДОСЛОВНО

Что рассказал Алексей Константинов лично о себе

О нарушениях ПДД

У меня водительский стаж более 35 лет. «Письма счастья», как и все, получал. Бывало, что и не заметишь, как нарушишь. Но для этого есть всевидящее око (камеры, - авт.), которое обязательно напомнит, чтобы в следующий раз ты был более внимательным и не позволял себе подобных шалостей.

О прописке

У меня пока временная прописка. В ближайшее время этот вопрос будет решен. Я только две недели назад решил вопрос, где я буду официально проживать, потому что на съемной квартире постоянную регистрацию не получить.

О семье

Семья у меня есть, есть взрослый сын, который уже ведет свою жизнь, своя семья у него. Детализировать мне эту тему не хотелось бы. Они поддерживают меня и эта поддержка с их стороны чувствуется

Об увлечениях

Стараюсь поддерживать себя в хорошей физической форме. С удовольствием бегаю на лыжах, плаваю в бассейне, катаюсь нак велосипеде. Когда позволяет погода – делаю пробежки по нашей набережной. Есть у меня собака – хороший, преданный друг. В свободное время в выходной день выкраиваю пару часов, чтобы поиграть, погулять с любимцем. И он отвечает преданностью. Порода – цвергшнауцер – небольшой, кудрявый с умными глазами. Он сам небольшой, но считает себя большой, грозной собакой. Готов всегда защитить хозяина. Зовут Ватсон.