Костромская область впервые получила из федерального бюджета грант в размере 260 млн рублей за развитие налогового потенциала территории

Костромская область впервые получила из федерального бюджета грант в размере 260 млн рублей за достижение высоких темпов роста налогового потенциала территорий. Об этом в интервью РИА Новости рассказал первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.

По словам Леонида Горина, выделение гранта региону связано непосредственно с эффективной деятельностью администрации области повышению доходов от налога на прибыль. Как отметили в региональном департаменте финансов, средства гранта направлены на первоочередные расходы региона – заработную плату работников бюджетной сферы, поддержку муниципальных образований и др.

«В Костромской области по всем основным налоговым доходным источникам, мы видим точность и качество бюджетного планирования. Видим, что никакой роскоши нет, дополнительные возможности в части инвестиций довольно сжаты. Что очень важно, власть осуществляет расходы в рамках своих бюджетных возможностей, своей налоговой базы. По сумме грант небольшой, но ценность его в том, что он не связан с конъюнктурными изменениями, положим, с нефтяным сектором. Он подчеркивает в действительности и инвестиционную активность, и эффективную работу региональной власти», - отметил в интервью первый заместитель министра финансов РФ.

По данным Министерства финансов РФ, последние три года Костромская область выглядит стабильно по темпам роста собственных доходов. Так, в 2016 году темп роста собственных доходов составлял 112%. Это выше среднероссийских значений (109%). В 2017 году в регионе наблюдались темпы роста на уровне среднероссийского значения – порядка 109%. По оценкам Министерства плановые значения за 2018 год также будут выполнены с отметкой не менее 100%.

Также Леонид Горин отметил ответственное отношение руководства области к финансовой дисциплине: «В регионе ответственно относятся к финансовой дисциплине - это большая заслуга губернатора и руководства области. Перспективы, которые заложены в финансовом секторе, являются отличным заделом и для последующих лет».

Повысить эффективность использования бюджетных средств, снизить долговую нагрузку в Костромской области, по мнению первого заместителя министра финансов РФ, помогает программа по оздоровлению государственных финансов региона. Так, по итогам 2017 года программа была перевыполнена на 71% – более чем на 600 миллионов рублей. В том числе, по доходам - практически в два раза, и по расходам - на 50%. Фактический бюджетный эффект от реализации программы составляет 5% процентов в объеме расходов консолидированного бюджета, что для региона является достаточно высоким показателем.

«На нынешний год Костромской областью запланирован бюджетный эффект в объеме 1 490,7 миллиона рублей, что свидетельствует о существенных резервах для консолидации бюджетных средств региона. Благодаря такой эффективной работе, высокой ответственности в части долговой политики, в том числе, личной позиции губернатора, долг снижается. И снижается достаточно хорошими, уверенными темпами. Область постепенно выходит из красной зоны, когда мы отмечали долг в 130

и 140 % от суммы собственных доходов. Сейчас долг составляет 117%», - подчеркнул Леонид Горнин.

По словам первого заместителя министра финансов РФ, по итогам 2017 года в рейтинге Минфина Костромской области присвоена вторая степень качества в части эффективности управления государственными финансами, что подняло регион на одну ступень выше предшествующих показателей.