Сироте и его бабушке из Донбасса подарили квартиру в Ярославле

В Ярославль приехала семья политических беженцев. Людмила Сухоносова и ее внук Артем в 2014 году уехали с Юго-Востока Украины и остановились на ПМЖ в России. Сначала женщина с ребенком находились в Симферопольском лагере для беженцев, далее попали город Нерюнгри в Якутии.

Имея при себе лишь удостоверения беженцев, они не могли рассчитывать ни на какие социальные пособия, а их новым домом стал старый барак… Людмила и Артем должны были стать гражданами России, но процесс оформления гражданства затянулся.

Вскоре семью ждало еще одно несчастье: якутский барак сгорел. Женщина стала ходить по кабинетам различных ведомств, но ситуация не сдвигалась с места.

История о нелегкой судьбе беженцев попала в СМИ. На нее обратил внимание Следственный комитет России. Председатель СК России Игорь Комиссаров решил принять ряд мер, чтобы защитить права и законные интересы женщины и ее внука.

Нашлись еще небезразличные люди. Органы власти, общественность и бизнесмены объединились, чтобы помочь семье решить накопившиеся проблемы.

В конце сентября Людмила и Артем стали гражданами России. Пенсионерка начала получать социальные выплаты. А Следственный комитет России совместно с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте РФ Анной Кузнецовой и несколькими бизнесменами купили квартиру в Ярославском регионе.

- Сейчас они занимаются пропиской и уже ищут мальчику новую школу, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета. - Это только с одной стороны кажется новогодним чудом. С другой – сейчас нужно очень быстро подготовить все документы, а от журналистов покоя нет.

В минувшее воскресенье, 23 декабря, Людмила Сухоносова и ее внук, наконец, переехали в Ярославль. Их встретили сотрудники СК России по Ярославской области и пообещали оказывать необходимую помощь в решении насущных вопросов.