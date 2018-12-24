Аптека «Будь здоров»: доступно и качественно

Наше внимание привлекла сеть аптек «Будь здоров!». Мы решили заглянуть в одну их них, расположенную на улице Углической 6 в городе Ярославле. Эта аптека находится в достаточно оживленном месте – рядом с рынком.

Своим покупателям «Будь здоров» всегда предлагает сэкономить семейный бюджет. Например, подключившись к программе лояльности «Аптечный кошелек». Обладателям пластиковой карты начисляются бонусы и предоставляются скидки. Кроме того, к их услугам – специальные предложения, акции, постоянным клиентам – подарки! Интересно, что в 2017 году эта программа победила в номинации «Лучшая программа лояльности на основе пластиковых карт» премии Loyalty Awards Russia.

Наибольшую долю в ассортименте аптек составляют рецептурные препараты. Фармацевты поясняют: район, где расположена аптека «Будь здоров!», – один из старейших в городе, здесь проживает много пожилых людей с характерными для этой категории населения заболеваниями сердечно-сосудистой системы, кровообращения, легких.

Днем частые гости аптеки – сотрудники расположенных рядом офисов. Фармацевты и провизоры учитывают и их потребности, предлагая витамины и косметические средства – наиболее популярные среди этих клиентов товары. Подобный подход соблюдается во всех аптеках «Будь здоров!».

Формат «Будь здоров!» близок покупателю, поскольку это аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами за стеклянными витринами, лаконичным оформлением, внимательными фармацевтами

Аптеки «Будь здоров!» расположены в спальных районах, при лечебных учреждениях, в продуктовых магазинах и торговых центрах, обеспечивая шаговую доступность своих услуг для покупателя. Потому этот формат аптек и получил название «аптеки у дома». В любой момент по дороге домой или на работу, заходя в ближайший магазин, по доступной цене без дополнительных затрат времени человек может найти здесь все, что ему необходимо.

Формат «Будь здоров!» близок покупателю, поскольку это аптеки, к которым мы привыкли с детства: с лекарствами за стеклянными витринами, лаконичным оформлением, внимательными фармацевтами.

- Наша аптека невелика по размеру, работают здесь три специалиста, но ассортимент достаточно широк, в нем представлены все необходимые людям группы лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, косметических средств и сопутствующих товаров, - говорит заведующая аптекой на улице Углической Людмила Каретина. – Кроме того, мы всегда готовы работать с каждым посетителем индивидуально, под заказ. Лекарства привозим в сжатые сроки. Производится у нас и отпуск препаратов по программе ДМС.

- Сотрудники и родители детей из близлежащих школ и детских садов, клиенты медицинских центров, что находятся неподалеку, а также сотрудники такой известной компании, как «Ростелеком», заказывают у нас необходимые лекарственные средства и другие аптечные товары. И, конечно, мы доставляем все это оперативно, не затягивая поставки. Стараемся предложить своим клиентам наиболее доступные по цене позиции, - поясняет Людмила Каретина.

Отметим, что покупатель аптеки «Будь здоров» может оформить интернет-заказ на общем сайте компании «Ригла» www.rigla.ru, а также на сайте budzdorov.ru или по телефону 8 (4852) 20-10-27.