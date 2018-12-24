«ДНК-клиника»: деликатно, надежно, качественно

В рамках проекта «Клиника года 2018» читатели «Комсомолки» выбирают лучшие медицинские учреждения Ярославля.

В число претендентов на лидерство вошла «ДНК-клиника», уже 14 лет помогающая ярославцам восстановить свое здоровье. Мы выяснили, чем эта многопрофильная медицинская организация так привлекательна для пациентов.

Первая частная лаборатория «ДНК-клиника» появилась в 2004 году. Основное направление деятельности медицинской организации было связано с диагностикой заболеваний, передаваемых половым путем, методом ПЦР. Метод ПЦР основан на обнаружении ДНК - возбудителя, что и отразилось в названии клиники.

Три года назад «ДНК-клиника» приняла своих пациентов в новых стенах – в здании, построенном на улице Чкалова.

Сегодня «ДНК-клиника» - это многопрофильная медицинская организация, оснащенная новейшим оборудованием.

«ДНК-клиника» оказывает медицинские услуги по 20 направлениям, имеет собственную лабораторию и дневной стационар. Пациенты клиники могут воспользоваться бесплатной парковкой на 20 мест.

Коллектив клиники – это настоящая команда, где каждый участник выполняет свою роль в решении общей задачи – помочь каждому пациенту обрести здоровье.

Самое важное правило в работе коллектива - безусловная концентрация на благополучии пациента, желание в максимально короткий срок сделать его здоровым и счастливым, качественно и без неоправданных затрат.

Аббревиатуру названия - ДНК – в клинике дополнили новым смыслом: деликатно, надежно, качественно.

В клинике работают 2 доктора медицинских наук, 8 кандидатов медицинских наук, 18 врачей высшей квалификационной категории, 1 кандидат экономических наук.

Ирина Долматова

Ирина Долматова, директор ООО «ДНК-клиника», биолог первой квалификационной категории:

— Клинико-диагностическая лаборатория — наша гордость и наша отличительная особенность. Нам необходимо высочайшее качество исследований, поэтому подход у нас такой: использование оборудования известных мировых производителей; четко организованный технологический процесс. Качество работы лаборатории подтверждено федеральным центром внешнего контроля качества. И еще один важный момент — время получения результатов анализов. Мы используем самые современные методы исследований, они позволяют получать достоверные результаты анализов в кратчайшие сроки. Большинство результатов исследований наши пациенты получают в тот же день. Анализ крови на ХГЧ (тест на беременность) мы выполняем за час, некоторые гормональные комплексы (гормоны щитовидной железы, половые гормоны) — за три часа.

У «ДНК-клиники» есть ценное преимущество — сплоченная команда врачей-профессионалов и собственная лаборатория. Это значит, что врачи-клиницисты располагают информационной поддержкой специалистов лаборатории и могут вместе с ними подобрать оптимальный спектр исследований и лечение для каждого пациента.

2018 год для «ДНК-клиники» был, несомненно, успешен. Количество пациентов, получивших медицинскую помощь, увеличилось вдвое.

Открыт дневной стационар, в уютных палатах которого пациенты могут получить внутривенные инъекции, капельницы, лечение по гастроэнтерологии, неврологии, терапии.

«ДНК-клиника» не останавливается на достигнутом, продолжает развиваться, совершенствовать свою работу.