2018-12-21T19:40:09+03:00
Происшествия

Забрала в могилу: в Ярославле пенсионерка умерла из-за пристрастия к алкоголю и придавила собой месячного малыша

Следственный комитет проводит проверку
Роман Рыжиков
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Ребенка, которому совсем недавно исполнился месяц, оставили под присмотром 63-летней прабабушки, страдавшей от проблем с алкоголемРебенка, которому совсем недавно исполнился месяц, оставили под присмотром 63-летней прабабушки, страдавшей от проблем с алкоголемФото: Михаил ФРОЛОВ
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Трагедия произошла 19 декабря во Фрунзенском районе Ярославля. Совсем молодые родители вернулись домой с прогулки и обнаружили сразу два трупа: на полу в квартире лежала 63-летняя женщина, а под ней месячный малыш…

Известно, что потерявшие ребенка родители недавно сами стали совершеннолетними, им всего по 19 лет. В тот день они решили прогуляться, а месячного ребенка оставили под присмотром прабабушки. В какой-то момент женщина перестала выходить на связь, и супруги поспешили домой, но было уже поздно.

По предварительным данным, пенсионерка имела проблемы с сердцем из-за пристрастия к алкоголю. Судя по всему, когда ей стало плохо, младенец был у нее на руках.

- Причиной смерти стала алкогольная кардиомиопатия. – уточнили в СУ СКР по Ярославской области.

По факту случившегося Следственный комитет проводит доследственную проверку.

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