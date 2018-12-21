Юрий Ваксман: «Буду я жив, не буду я жив, но очень надеюсь, что сцена Камерного театра существовать будет»

Театральный сезон Ярославского Камерного театра с громкой премьерой стартовал в октябре. «Весельчаки», поставленные по пьесе американского драматурга Нила Саймона, покорили сердца ярославцев. Уже декабрь, а билеты всё ещё разлетаются со скоростью света, но зрители не теряют надежду увидеть постановку в январе следующего года.

– Этот спектакль посвящается всем артистам, – по-театральному грустно вздыхает Юрий Михайлович Ваксман.

Пьеса действительно заставляет задуматься. Двое актеров-комедиантов встречаются на закате жизни, чтобы сыграть в комедийном телешоу , возможно, свои последние роли. Старики начинают творческую работу, но не могут совладать с прежними обидами друг на друга. И все же они –лучшие друзья. Алан и Вилли вместе сражаются с реальностью, едят несоленые супы и страдают от стариковских болячек. Они - единственные люди друг у друга в этом мире.

Но премьерный спектакль – не единственный повод пообщаться с маэстро. В следующем году Камерный театр отмечает большой юбилей – 20 лет непрерывной работы ради ярославского зрителя. 10 марта актеры и руководство Камерного планируют сделать большой праздник – «Капустник» – вечер для друзей театра.

Юрий Михайлович, какая она, ваша публика?

– На самом деле, это социальные слои населения – врачи, учителя, педагоги. Это наше поколение, зритель думающий. Зритель, который сопереживает, которого сама жизнь трогает больше, чем политическая конъюнктура. Нашу публику интересует Человек.

А молодое поколение к вам заглядывает?

– Да, и это самое главное для нас, как для театра. Есть в репертуаре спектакль «Интервью» – драма, полтора часа. О человеке в системе. На него очень много молодежи ходит. Последние два спектакля зрительский зал состоял процентов на шестьдесят из юных людей. Причем молодежь такая конкретная, лет 19…

Зал в Камерном театре небольшой, всего на сто мест. А вот сцена по театральным меркам – не маленькая. Зеркало сцены составляет пятнадцать метров, а глубина около семи.

Репертуар меняется не часто. Все премьерные спектакли укореняются в нем на года. Например, выше упомянутая драма «Интервью» Питера Сэута играется уже добрых двадцать лет, и не теряет актуальности для ярославского зрителя. Что ж, стабильность – признак мастерства.

Вообще Камерный в Ярославле – феномен театральной жизни страны. Это один из немногих в России частных репертуарных театров. Два десятка лет он существует без государственной поддержки, содержит собственную актерскую труппу и проводит международные театральные фестивали на своей площадке.

А сами вы ездите на гастроли?

– Ездили когда-то… В двухтысячных годах. У нас репертуар держится долго и возраст труппы увеличился, не очень хочется ездить куда-то. Даже не посылаем предварительные заявки. Это нам не очень интересно.

Сам театр с радостью принимает гостей. Крупные фестивали прошли в 2000, 2001, 2002 году. Потом это случилось на пять лет, на десять лет и на пятнадцать. Будем надеяться, что на свое двадцатилетие сцена Камерного снова примет гостей из России из ближнего зарубежья.

Вашему проекту уже двадцать лет. Какие итоги и планы на будущее?

– Мне с годами тяжело уже, 57 лет как-никак. Конечно, я хочу подвести Камерный театр к какому-то знаменателю. Буду я жив, не буду я жив, но очень надеюсь, что сцена существовать будет. Кто создает театр, мечтает об этом.

Все эти годы Юрий Ваксман хотел сделать Ярославский Камерный театр муниципальным проектом. Но в сегодняшних реалиях невозможно выделить из городского бюджета даже 10 миллионов в год, и это очень грустно.

Но не все так плохо, ведь благодаря администрации города здание Камерного Театра и здание «Дома актера» находятся у лицедеев в безвозмездном пользовании на длительный срок, а это очень упрощает жизнь театральную жизнь Юрия Ваксмана.

– Мы живем «раз от раза» и не знаем, что будет завтра. Платим не такие зарплаты, которые хотелось бы платить артистам такого качества, которые работают в нашей труппе. Все снимаются, существуют на гонорары от фильмов и сериалов. Так и живем…