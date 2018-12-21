Мешок золота в залог и машина за полцены: на какие удочки ловят мошенники ярославцев

В УМВД России по Ярославской области рассказали о самых популярных видах мошенничеств, на которые чаще всего попадаются жители региона. К счастью, таких случаев становится постепенно меньше. Заместитель начальника УМВД по Ярославской области – начальник следственного управления Андрей Мешков 21 декабря на брифинге сообщил, что за 11 месяцев этого года сообщений о мошенничествах стало на 18% меньше, чем за тот же период прошлого года, а переданных в суд раскрытых дел – больше на 19%. Тем не менее, случаи, когда ярославцы отдают мошенникам деньги, происходят с завидной периодичностью.

КОНКРЕТНО

Сценарии самых распространенных мошенничеств

«Откопали в подвале монеты»

К чеоловеку подходят на улице незнакомцы и говорят, что откопали в подвале дома старинные монеты. Говорят, что стоить находка может, к примеру, 100 тысяч рублей, но вам отдадут за 20 тысяч, так как срочно нужны деньги. После покупки выясняется, что монеты – это дешевая китайская подделка.

«Иголка почернела»

Походит на улице женщина, говорит, что ясновидящая или гадалка и заявляет, что на вас наложена порча. Может даже иголку дать, которая почернеет у вас в руках. А дальше предлагает снять проклятие. Способы могут быть разные, но, как правило, связанные с «очищением» ювелирных украшений или денег. Для этого их надо передать «гадалке» для проведения обряда. Только потом ни мошенницы, ни своих вещей вы уже не увидите.

«Мешок золота в залог»

Незнакомый человек просит у вас деньги, а в залог готов оставить, например, свои золотые украшения. На поверку «драгоценности» оказываются дешевой бижутерией. А мошенника с вашими деньгами и след простыл.

«Я попал в ДТП»

Звонит мошенник и голосом, похожим на вашего родственника говорит, что попал в ДТП и ему срочно нужны деньги, чтобы… А дальше могут быть разные версии – на эвакуатор, на взятку полицейскому или врачу, чтобы замять дело… Совет тут один – не верьте, а позвоните родственнику, от имени которого с вами разговаривают мошенники, и все сами проверьте.

«Служба безопасности банка»

На мобильный звонит мошенник и представляется сотрудником службы безопасности банка, сообщает, что ваш счет заблокирован или с него сняли деньги, в разговоре просит сообщить номер банковской карты и другие данные, с помощью которых сам потом сможет снять ваши деньги. Знайте, что сотрудники банка не звонят клиентам с такой информацией и не просят никакие данные. Можете спросить, про карту какого банка идет речь, сколько у вас денег на счету. Преступники вряд ли смогут ответить на эти вопросы. И не сообщайте никому три цифры с оборотной стороны банковской карты и пин-код от нее.

«Машина за полцены»

На сайтах бесплатных объявлений вывешиваются обращения о продаже товаров по заниженным ценам. Это может быть, квартира, машина, брендовая детская одежда и многое другое. «Продавец» просит кинуть ему предоплату, после этого исчезает, не выходит на контакты.

«Помощь другу»

Мошенники взламывают страницы ваших знакомых в соцсетях. Просят прислать им денег под разными предлогами. Могут написать, чтобы вы им не звонили, мол, неудобно говорить. Чтобы не попасться на эту удочку, лучше се-таки звонить вашим знакомым и спрашивать, действительно ли он попали в буду.

Лжесайт

В Интернете создаются лжестраницы известных Интернет-магазинов, где по низким ценам предлагают купить бытовую технику, одежду и другие товары. Чаще всего подделываются страницы популярных интернет магазинов, официальных сайтов банковских организаций, социальных сетей, то есть тех сервисов, при входе в которые необходимо вводить персональные данные, пароли, реквизиты банковских карт. Такие сайты выглядят максимально похоже на оригинал. Подлинность Интернет-магазина возможно проверить по поисковому сервису, то есть в строку поиска скопировать имя интернет магазина и проанализировать доменные имена предлагаемых вариантов. Внимательно изучите содержимое сайта – наличие дефектов (сдвинутые блоки, картинки, наползающий друг на друга текст). Наличие грамматических ошибок в тексте также является косвенным признаком, что сайт является мошенническим.

Вирус

Человек скачивает на телефон какую-то программу или даже картинку, присланную с неизвестного адреса, и в его телефоне запускается вирус, который дает мошенникам возможность получить доступ к вашим данным и при этом блокирует сообщения банка о движении денег на счете, что позволяет незаметно снять деньги.

ВАЖНО!

Как не стать жертвой мошенников: советы от УМВД по Ярославской области

- Не доверяйте незнакомым людям, не впускайте их домой, не передавайте деньги, не производите никаких действий с картами. Накануне новогодних праздников поговорите с пожилыми родственниками, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным людям по телефону. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем предоставить какие-либо сведения о себе или отдать кому-либо свои деньги, проверять документы у пришедших к ним неизвестных людей;

- Всегда проверяйте достоверность информации, полученной по телефону и в сети интернет от неизвестных лиц, а если речь заходит о ваших денежных средствах, то от лиц, которые представляются знакомыми, родственниками;

- Не сообщайте никому PIN-код и СVV2-код карты (цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и персональные данные владельца. Ни один банк не будет спрашивать у вас эти реквизиты. Для зачисления средств на ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на лицевой стороне карты. Банки не рассылают сообщений о блокировке карт, а в телефонном разговоре не выспрашивают конфиденциальные сведения и коды, связанные с картами клиентов. Сообщите в банк о смене абонентского номера мобильного телефона или при утере SIM-карты, использовавшихся для услуги CMC-банкинга. Запретите оператору связи заменять по доверенности SIM-карту, которая используется Вами для СМС-банкинга.

- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет. Если вы потеряли карту, или имеются основания полагать, что третьи лица узнали её реквизиты, обратитесь в банк и заблокируйте её.

- Не рекомендуется входить в интернет-банк с чужих компьютеров или из публичных незащищенных сетей Wi-Fi.

- На личном компьютере, смартфоне, планшете установите антивирусное программное обеспечение и своевременно его обновляйте.

- Не скачивайте файлы из непроверенных источников (файлообменные сервисы, социальные сети). Не переходите по ссылкам на информационные ресурсы, полученным от сомнительных источников. Не открывайте файлы из подозрительной электронной почты

- Никогда не храните PIN-код рядом с банковской картой.