Что на самом деле произошло в костромском травмпункте: версии обеих сторон

- На самом деле, мы не хотели, чтобы все так произошло… - признается Ксения, одна из участниц конфликта, который гремит на всю Кострому. –

Ранним утром 16 декабря 26-летняя Ксения и ее 24-летняя подруга Евгения закончили работать и решили отдохнуть. Девушки отправились в одно из злачных мест, но не дошли - на пути им попался мужчина, замерзший и весь в крови. Что делать, нужно спасать человека!

- Он сказал, что поскользнулся, голова была сильно разбита. На куртке кровь уже заледенела, а по волосам все еще сочилась… - вспоминает девушка. – Мы вызвали скорую, но она так долго ехала…Мы зашли в бар, взяли салфетки и начали вытирать его[мужчину], попросили знакомого таксиста отвезти нас в травму.

По словам Ксении, мужчина еле держался и в машине несколько раз падал ей на колени, так что вся одежда была испачкана. Наконец, компания добралась до медучреждения…

- Около четырех - пяти часов утра они позвонили, - рассказывает 42-летний охранник Алексей. – Я открыл дверь, увидел едва стоящего на ногах мужика в крови, еще одного молодого человека и двух девушек. Пахло алкоголем. Пациента я впустил только в сопровождении второго мужчины – действовал по инструкции. А девушек попросил дождаться в холле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/683301" frameborder="0"></iframe> Запись с камер видеонаблюдения в костромском травмпункте.

Ксения рассказывает, что вся ее одежда и руки были в чужой крови, поэтому они с подругой решили позвонить в звонок и попроситься в уборную, чтобы отмыться. Вот здесь версии расходятся: девушка утверждает, что охранник сразу послал их на три известных буквы. В свою очередь, охранник говорит, что несколько раз пытался объяснить, что это запрещено по инструкции, и у него могут возникнуть проблемы.

- Он сказал: «Здесь вам не мойка, пошли вы туда-то, твари», и захлопнул дверь. – говорит Ксения. - Мы, естественно хихикнули: «Это вообще что было». Тогда подруга предложила позвонить еще раз.

На этот раз, по словам девушки, мужчина выскочил с еще большей агрессией, хотя подруги пытались его успокоить и были предельно вежливы.

-Я даже не знала, что Женя снимает на видео, это вышло абсолютно случайно, нам не нужны никакие лайки! - утверждает Ксения…

Как рассказал охранник, молодые люди внутри вели себя абсолютно тихо, как подобает пациентам. Чего он не может сказать о девушках.

- По распоряжению главврача мы закрываем дверь в травмпункт с 22 до 6 утра. Поэтому внутрь попасть можно только позвонив в звонок. А эти девушки начали названивать уже через десять минут после того, как зашли молодые люди.

Алексей утверждает, что от девушек неприятно пахло алкоголем, они угрожали ему, оскорбляли, обещали, что будут проблемы…

- Я действительно отказал девушкам и сказал, что здесь не прачечная, но я действовал по инструкции! – говорит охранник. – А они игнорировали все мои просьбы. Вы должны понимать, это же работа… Мы ночи не спим, постоянно в напряжении! А тут такое… Она без конца звонила в звонок, а он очень громкий! Мешала персоналу… Я сорвался!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/683195" frameborder="0"></iframe> Охранник травмпункта в Костроме прогнал окровавленных девушек с порога больницы.

Алексей признает свою вину. Более того, он написал заявление по собственному желанию, чтобы не порочить честь предприятия, на котором работал уже пятый год.

- Я не имел права оскорблять и замахиваться, - говорит охранник. - Ни с точки зрения инструкций, ни с человеческой! Контора – одна из лучших в городе, я не хотел их позорить и ушел.

Действительно, о ЧОП «Технологии безопасности» даже Ксения отзывается положительно. Правда, с некоторой осторожностью…

Когда же девушка узнала, что мужчина уволился и жалеет о том, что случилось, призналась, что не хотела таких последствий.

- У нас не было цели сделать что-то плохое. Мы только хотели предать огласке, потому что так нельзя!

В соцсетях тем временем разгорелся скандал. Одни встают на сторону охранника, особенно после того, как появились кадры с камер видеонаблюдения. Другие, наоборот, утверждают, что именно с этим мужчиной уже бывали конфликтные ситуации.