Работа на опережение

Рекордный ремонт

- Сергей Николаевич, идет самое ответственное для вас время - зима. Как обстоят дела?

- Тяжело, но выживаем. Прибылей в нашей сфере мало.

«Ярославские ЭнергоСистемы» работают не с населением, а только с ресурсоснабжающими организациями - поставщиками тепловой энергии, которую мы передаем конечному потребителю. Ресурсники расплачиваются с нами полностью, хотя задержки платежей могут составлять 7 - 8 месяцев. Но и ресурсникам непросто: за тепло недоплачивают 3 - 4 процента собственников жилья - это общая для всей страны проблема. А за энергоносители нужно рассчитываться: например, Газпром это контролирует очень жестко.

- Чем 2018-й отличается для «Ярославских ЭнергоСистем» от предыдущих лет?

- Выполнена масштабная программа капитальных ремонтов - порядка 10 км тепловых сетей, в 1,5 раза больше, чем обычно. Мы направили на это практически все свои финансовые резервы, которые накапливали годами (во многом это возвращенные долги прежних лет). К сожалению, пока не видим желаемого результата - ощутимого снижения уровня аварийности. Да, мы контролируем ситуацию, не допускаем ее ухудшения - в этом ярославцы могут быть уверены, - но сдвинуть ее в лучшую сторону не удается, поскольку проблемы со старением сетей накапливались десятилетиями. По советским нормам в Ярославле ежегодно нужно заменять не менее 10 км сетей, а мы вышли на такой результат только в 2018-м - впервые за много лет. И в 2019-м вряд ли повторим это достижение из-за недостатка средств.

Фото: из архива АО "Ярославские ЭнергоСистемы".

Каждый год мы выявляем порядка двух тысяч дефектов - около пяти на километр сетей. Это очень много, нормальный показатель - 0,5 дефекта на километр. Высокая дефектность приводит и к высоким операционным расходам: для оперативной ликвидации аварий нам приходится содержать очень сильную службу ремонтов. Если заменить изношенные участки трубопроводов и прийти к показателю 0,5, то мы станем практически незаметными для горожан. А это и есть наша главная мечта - чтобы в домах ярославцев было тепло, но при этом они не видели внепланово раскопанных магистралей, которые «Ярославским ЭнергоСистемам» приходится ремонтировать в самых жестких погодных условиях и в самые сжатые сроки.

Фото: из архива АО "Ярославские ЭнергоСистемы".

Робот помог сэкономить

- Вы постоянно ищете способы повышения эффективности работы, снижения затрат. Что удалось сделать в нынешнем году?

- В этом году мы попробовали провести внутритрубную диагностику, когда дефекты трубопровода выявляются с помощью специального снаряда - дефектоскопа, двигающегося внутри трубы. Нам понравилось. Это дорогое удовольствие, но такая диагностика позволяет экономить средства. Проверив таким образом участок трубопровода в 2,5 километра, мы поменяли 30 метров труб вместо сотен метров, которые бы заменили при обычном подходе. Конечно, это небо и земля по затратам ресурсов - от финансовых до временных!

Внутритрубная диагностика хороша тем, что позволяет оценить состояние трубы на всем ее протяжении с высокой степенью достоверности, выявив локальные зоны, где возможны аварии. И сосредоточить на них свои усилия и ресурсы.

- Вы приобрели робот-дефектоскоп?

- Нет, мы сотрудничали с компанией из Санкт-Петербурга, которая разработала и производит такое оборудование, но не продает его, а предлагает услуги по диагностике. Вопрос о приобретении мы перед ними поставили, но пока все остается на уровне разговоров. Хотя я думаю, что в обозримом будущем подобное оборудование появится на рынке - сейчас оно достаточно эксклюзивное, но мы знаем, что его разработкой и запуском в производство сейчас занимаются уже несколько российских компаний. А значит, появится конкуренция, что скажется в лучшую для нас сторону - в том числе и с точки зрения стоимости дефектоскопов.

Фото: из архива АО "Ярославские ЭнергоСистемы".

- Зарубежное оборудование вы не рассматривали?

- Нет, поскольку это отечественная разработка, российское ноу-хау. Из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло». На Западе другой подход к замене сетей: трубы меняют «по ресурсу», когда они отслужили положенный срок - к примеру, через 20 лет. При нашей протяженности сетей и степени их износа это невозможно - у нас давно нет таких денег. Поэтому ремонтируем сети «по состоянию» - там, где происходят аварии или велика вероятность их возникновения. А в таких обстоятельствах важность качественной диагностики состояния сетей сложно переоценить.

- Девиз «Ярославских ЭнергоСистем»: «Работа на опережение»…

- О том и речь. Мы работаем в условиях недостатка ресурсов, поэтому должны грамотно анализировать и прогнозировать ситуацию, чтобы заранее «прикрывать тонкие места».

И снова счетчики…

- Сергей Николаевич, что происходит с долгой историей по установке в многоквартирных домах общедомовых счетчиков тепловой энергии - задачей, которую в итоге возложили на вашу компанию?

- Эта замечательная история, занявшая около 5 лет, завершена. В этом году мы установили последний десяток таких счетчиков в домах, которые потребляют больше 2 Гкал тепла. Поскольку население платит за это в рассрочку, мы еще не вернули себе порядка 70 млн. рублей.

Сейчас наступает вторая часть «марлезонского балета». Законодатель принял решение, что с 1 января 2019 года общедомовые счетчики должны устанавливаться во всех многоквартирных домах, вне зависимости от объема потребления тепловой энергии. Это еще порядка 3 тысяч объектов. Значит, нам придется вернуться к этому вопросу, мы уже прорабатываем его со всех точек зрения.

Главная задача - снизить стоимость установки общедомовых приборов учета для населения. Для больших домов она составляла в среднем около 350 тысяч рублей: понятно, что, например, для 12-квартирного дома такая сумма неподъемна. У нас есть несколько возможностей. Во-первых, прорабатываем типовой проект - это дешевле, чем индивидуальный для каждого дома. Во-вторых, собираемся выполнять работы исключительно собственными силами, без привлечения подрядных организаций. В-третьих - оптовая закупка большой партии стандартных приборов учета. В-четвертых - монтаж оборудования в нашем цеху: на месте нам останется только разместить уже полностью собранный шкаф и подключить его. Цель, к которой мы стремимся - постараться вписаться в 100 тысяч рублей.

В то же время мы призываем собственников жилья самостоятельно устанавливать общедомовые приборы учета. Честно скажу: мы начнем установку с тех домов, которые нам выгодны - то есть после установки общедомовых счетчиков начнут платить за тепло больше, чем было по усредненному нормативу. Это маленькие дома, которые всегда потребляют тепла больше - на квадратный метр площади у них приходится больше внешних стен. Тем же, кто после установки приборов начнет экономить, стоит задуматься о том, чтобы сделать это самостоятельно.

С праздником!

- Сергей Николаевич, что вы пожелаете своему коллективу и партнерам в связи с наступающим Днем энергетика?

- Конечно, здоровья, благополучия, успехов в профессиональной и личной жизни. А еще - терпения и оптимизма: несмотря на все существующие сложности, на своем месте нужно работать так, чтобы каждый день ситуация становилась хоть чуть-чуть лучше. Тогда будет улучшаться и мир вокруг нас.

Ну а всем ярославцам я хочу пожелать теплых и светлых впечатлений от предстоящих новогодних и рождественских праздников. Поверьте: мы всегда стараемся работать так, чтобы вам было комфортно!