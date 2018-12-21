ТНС энерго Ярославль подводит итоги работы с неплательщиками среди клиентов-физических лиц за 2018 год

ПАО «ТНС энерго Ярославль» продолжает работу по взысканию дебиторской задолженности. Работа начинается с досудебных процедур, прежде всего, с отправки претензий (предупреждений) абонентам неплательщикам по почте. За 2018 год было направлено более 127 тысяч претензионных писем на общую сумму 230 млн рублей. Часто потребители-неплательщики игнорируют подобные письма и не оплачивают накопившуюся задолженность. В таком случае, в соответствии с действующим российским законодательством, гарантирующий поставщик энергоресурса на территории региона направляет уведомление об ограничении режима потребления электрической энергии и через 20 дней может полностью прекратить подачу электричества. За текущий год было уведомлено порядка 27 тысяч граждан на сумму 180 млн рублей и в отношении 5 тысяч должников применена крайняя мера – полное ограничение потребления электроэнергии. Обращаем внимание, что право применения меры ограничения энергоснабжения закреплено в Постановлении Правительства РФ №354, соответственно, нет необходимости ждать решения суда.

Также встречаются случаи самовольного подключения энергоснабжения жилого помещения, которые выявляются зачастую при помощи правоохранительных органов. За 2018 год было выявлено 288 подобных случаев, вынесены протоколы об административных нарушениях на сумму 205 тысяч рублей.

ПАО «ТНС энерго Ярославль», являясь клиентоориентированной компанией, идет навстречу должникам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, при которой у абонента нет возможности оплатить поставленный ресурс. В таком случае предлагается возможность заключения соглашения о рассрочке долга.

Если должник игнорирует инициативу о переговорах и письменные уведомления, ПАО «ТНС энерго Ярославль» вынуждено применить такую меру воздействия, как обращение в суд для уже принудительного взыскания. За прошедший календарный год было подано более 8,1 тысяч исков на общую сумму 69 млн рублей. На данный момент в работе у службы судебных приставов находится 5 тысяч исполнительных листов за долги по электрической энергии.

Чтобы не допустить применения крайних мер в отношении недобросовестных потребителей ПАО «ТНС энерго Ярославль» настоятельно рекомендует следить за состоянием своего лицевого счета и не позднее 10-ого числа месяца, следующего за расчетным, в полном объеме вносить плату за электрическую энергию, ежемесячно до 25 числа передавать показания прибора учета, обращаться в компанию по интересующим вопросам. На много проще ежемесячно оплачивать небольшие счета, чем накопить большой долг и искать денежные средства для его погашения за один раз.