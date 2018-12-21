2018-12-21T13:33:52+03:00
Кострома

Уволился, чтобы не порочить компанию: охранник костромского травмпункта ушел по собственному желанию

Мужчина оказался в центре скандала, не пустив в больницу «окровавленных девушек»
Роман Рыжиков
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В распоряжение KP.RU попали кадры скандала с охранником травмпунтка, на которых видно, как все было на самом делеВ распоряжение KP.RU попали кадры скандала с охранником травмпунтка, на которых видно, как все было на самом деле
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В Костроме разгорелся скандал вокруг охранника местного травмпункта. Мужчина прогнал с порога больницы двух девушек, которые доставили туда окровавленного мужчину. Спасительницы хотели отмыть чужую кровь с рук и одежды, но сотрудник службы безопасности отказал им, обматерил и угрожал переломать руки, если они еще раз начнут звонить в звонок…

Девушки рассказали об этом случае в социальных сетях, выложив видео конфликта. Кадры вызвали широкий резонанс, многие пользователи узнали охранника. Одни утверждают, что это совсем не похоже на мужчину, другие, наоборот, говорят, что часто попадали в подобные ситуации именно с ним.

Охранник травмпункта в Костроме прогнал окровавленных девушек с порога больницы.

Мужчина работал в ЧОП «Технологии безопасности». Там ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Информация доложена генеральному директору, будет проведена объективная служебная проверка. Наш сотрудник действовал согласно должностных инструкций.

Генеральный директор охранного предприятия Андрей Махин рассказал, что после конфликта мужчина принял самостоятельное решение уволиться, потому как сильно переживал за репутации компании.

Кроме того, в распоряжение редакции KP.RU попали записи с камер видеонаблюдения, установленных в медучреждении. На кадрах видно, как компания из четырех человек (один из них, видимо, раненый) проходит в холл травмпункта, где для ожидания оборудованы специальные места. Охранник открывает прибывшим дверь, двое мужчин заходят внутрь, а девушки остаются ждать.

На предоставленной записи нельзя разглядеть, действительно ли девушки были в крови пострадавшего. Однако, одно можно сказать наверняка: девушки сделали все, чтобы вывести сотрудника службы безопасности из себя, а когда это получилось сделать, ушли, так и не дождавшись "спасенного" мужчину.

Запись с камер видеонаблюдения в костромском травмпункте.

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