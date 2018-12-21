Ярославская область на 8-м месте в ЦФО по объему построенного жилья

Плюс 9 процентов

В ходе двусторонней встречи Президента РФ Владимира Путина и губернатора Дмитрия Миронова, которая прошла в Ярославле13 декабря, обсуждались достижения региона и перспективы его развития. Речь, в частности, шла о строительстве.

- По объему построенного жилья за 10 месяцев мы занимаем 8-е место среди регионов Центрального федерального округа, а по вводу объектов индивидуального жилищного строительства - 4-е. За ноябрь на территории области введено в эксплуатацию 19 многоквартирных домов, а по итогам 11 месяцев 2018 года - это уже более 650 тысяч квадратных метров жилой площади. В отличие от многих субъектов Федерации, нам удается держать планку по вводу объектов на уровне прошлого года, - сказал Дмитрий Миронов.

К концу 2018 года ожидается перевыполнение плана региона по вводу в эксплуатацию готового жилья на 9 процентов.

Размер взносов на капитальный ремонт в соседних с Ярославской областью регионах ЦФОФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

Сокращают сроки по выдаче документов

Но без продуманных для привлечения инвесторов и застройщиков мер хороших результатов в жилищном строительстве добиться бы не удалось.

- На сегодня все муниципальные образования региона обеспечены правилами землепользования и застройки. Сокращены сроки по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию, - объясняет заместитель председателя правительства области Владимир Неженец, курирующий данную сферу.

Совместно с департаментом ЖКХ и регулирования тарифов изменены подходы во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями. Так, уже на начальном этапе прорабатываются вопросы обеспечения необходимыми сетями перспективных строительных площадок.

Но, чтобы жизнь в новостройках была комфортной, необходима инфраструктура. Именно поэтому в рамках реализации Адресной инвестиционной программы в 2018 году на территории области введены в эксплуатацию сразу несколько социально-значимых объектов: два детских сада в Угличе и Данилове, здание Центра внешкольной работы «Ювента» в Переславле-Залесском и многие другие.

В текущем году в Ярославской области выполнен капитальный ремонт по 367 видам работ в более чем 300 многоквартирных домах. Уже сдано 219 видов работ, остальные находятся в высокой степени готовности.

Продолжается работа по капитальному ремонту многоквартирных домов, являющихся памятниками архитектуры. Так, уже сдано 42 объекта культурного наследия. Среди них

ярославские памятники архитектуры, например усадьба Гнуздевых на Красном съезде, 6, построенная в самом конце XVIII века и в данное время являющаяся многоквартирным домом, этим летом дождавшаяся капитального ремонта крыши.

Как отмечают в региональном фонде капитального ремонта, фактические затраты на проведение работ растут ежегодно. Уже в этом году они составляют 10 рублей за квадратный метр, а по некоторым объектам достигают 17 рублей. Увеличиваются и объемы программы капремонта. К примеру, три года назад в нее было включено 134 объекта, а в 2019-м планируется выполнить работы уже на 322. Дополнительным направлением деятельности для фонда капремонта на 2018 - 2019 годы стала масштабная замена лифтового оборудования в 127 домах области, а это более 500 лифтов, исчерпавших свой ресурс за 25 лет службы.

Согласно региональному закону, принятому в 2013 году, минимальный взнос должен индексироваться раз в год. Тем не менее в Ярославской области он не повышался с 2015-го.

- Был проведен анализ финансирования программы на 30 лет вперед при учете неизменности минимального взноса - на сегодня он составляет 6,37 рубля за квадратный метр. Если учитывать стоимость работ в ценах 2017 года, дефицит средств может превысить 66 миллиардов рублей. А это невыполнение почти 45 тысяч видов работ на 5 тысячах многоквартирных домов, - объяснил и. о. директора фонда капитального ремонта Дмитрий Жевраков. - Если тариф оставить на прежнем уровне, то уже в следующем году нам пришлось бы исключить из программы 90 видов работ. Это примерно 60 домов. Поэтому было принято решение повысить на 1 рубль с 1 января 2019 года минимальный размер взносов на капремонт в многоквартирных домах. Он составит 7 рублей 45 копеек за квадратный метр.

Проблемы обманутых дольщиков будут решены до конца годаФото: (инфографика) Ксения КУЗНЕЦОВА

Новоселье близко

Разработанные региональным правительством инструменты позволяют завершать строительство проблемных домов. В этом году будет решен квартирный вопрос тысячи участников долевого строительства по 14 объектам, в прошлом - квартиры получили более 1200 человек в 16 многоквартирных домах.

Среди долгостроев, к примеру, дом по пр-ту Машиностроителей в Ярославле, многоквартирный дом (строения 18, 19, 20, 21) в Ярославском районе, в деревне Липовицы, дом (лит. 42) жилого района Дядьково в Ярославле.

Не забыт и один из самый сложных долгостроев Ярославля - на проспекте Фрунзе, 77. Одним из главных пунктов соглашения, достигнутого губернатором Дмитрием Мироновым с группой компаний «ПИК», стало решение застройщика взять на себя обязательства по завершению строительства этого дома.

- Строительство этого проблемного объекта началось еще в 2012 году, но дом до сих пор не достроен. Сейчас степень его готовности составляет 60 процентов. Подчеркну, что завершение данного объекта носит важный социальный характер. Новоселья уже несколько лет ждут более 200 дольщиков, - отметил в своих социальных сетях глава региона Дмитрий Миронов.

Компания «ПИК» достроит и сдаст в эксплуатацию дом на Фрунзе за счет собственных средств, без привлечения бюджетных источников. Инвестиции в строительство составят 250 миллионов рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2020 год.