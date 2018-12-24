Ярославский фотограф объездил полмира в поисках идеальной фотографии

Фотографу-пейзажисту Александру Рыбке 29 лет, а за его плечами уже 29 стран, огромный опыт и продажи на стоках. Мы поговорили с Сашей о его творческом пути и узнали самые интересные моменты из путешествий.

Александр Рыбка - фотограф и путешественник. Фото: из личного архива.

- Саш, расскажи, пожалуйста, как ты пришел к фотографии, кто был твои ментором или вдохновителем?

- Увлечение фотографией началось 10 лет назад, когда родители купили мне первый фотоаппарат - Сanon 20d, и я все подряд фотографировал, начало получаться … и вот получилось. Основы фотографии мне передал отец - он сам увлекался этим в молодости. Отец рассказал мне, что такое выдержка, экспозиция, диафрагма. Я равнялся на русских репортажных фотографов, которые работали в серьезных новостных агентствах – Сергей Пономарев, Александр Земляниченко.

- Был ли ты в горячих точках, чувствовал опасность?

- Был в Марокко на пляже Лезгира, там находится всеми излюбленное туристами место – Красные скалы, они рухнули при сильном приливе, песчаник подвергся соитию с водой и вся красота ушла в глубинные неизведанные воды Атлантики.

- В каких странах ты побывал? Куда бы посоветовал съездить фотографу за классным материалом?

- Австралия, Новая Зеландия, Норвегия, Эмираты, Шотландия, Англия, Ирландия, Германия, Дания, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Италия, Словения, Венгрия, Чехия, Польша, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Украина, Белоруссия, Турция, Марокко. Если войду во вкус через 10 стран, наверное, рискну посетить Сомали. Классный материал можно найти в любой стране, смотря чего ты хочешь получить в итоге. Новая Зеландия - это весь ассортимент природной роскоши, на отдельно взятом клочке суши, который можно за полтора дня проехать на машине. Если ехать смотреть гейзеры - то Исландия, если фьорды – Норвегия. Австралия – это про уникальность. Большого барьерного рифа нет нигде, как и самой богатой флоры и фауны. Вот ее точно Советую посетить.

Австралия. Фото: Александр Рыбка.

- Топ - 3 мест, куда нужно сходить в Австралии?

- Сидней Харбор-Бридж – один из самых больших стальных арочных мостов в мире, рядом с Сиднейский оперным театром, его в народе еще называют «вешалка». Обязательно нужно съездить в Перт, где расположен огромный Королевский парк и ботанический сад, там открывается потрясающий вид на город, в национальный парк, где можно вдоволь нагладиться кенгуру.

- А в Новой Зеландии был ли на месте съемок «Властелина колец»?

- На месте съемок был, но никаких эмоций не испытал, ну да дырка в холме, круто, окей (смеется), фильм я не смотрел, но зато гид у нас был потрясный.

Новая Зеландия. Фото: Александр Рыбка.

- Что перед съемкой в тебе преобладает: страх за жизнь или возможность запечатлеть нечто опасное, экзотическое?

- Я думаю, что риск должен быть здравым, речку по крокодилам я переходить не буду. Вот могу рассказать историю, которая произошла со мной Австралии. Пришли мы фотографировать закат напротив Сиднейского оперного театра, а там очень удобная набережная. И по всей ее длине расположилось огромное количество штативов и фотографов, а мы дошли до конца и там есть спуск к валунам. Я спустился вниз, поставил штатив в воду и мне никто не мешал сделать красивый качественный снимок, даже ракурс был более интересный, чем у тех, кто выбрал привычное место съемки. Вот это я называю находчивостью и здравым риском. Они не сделали, а я сделал, хотя даже пришел позже. Вылезти за рамки общедоступные – это уже риск.

- Удается ли тебе передать в своих работах всю красоту природы, или камере это не под силу?

- Фотография плоская, она не передаст объем и эмоции. У тебя всегда есть история, как ты добирался, пролезал до места, и она имеет большую ценность, как раз от нее и зависит багаж целостных впечатлений от общего процесса. Появляются воспоминания о пути, который ты прошел, прежде чем остановился и достал штатив. У меня есть эти истории… Когда-то мы с другом 40 минут сидели и ждали заката, и в такие мгновения много всего происходит внутри тебя, когда ты сидишь и ждешь картинку для кадра, вот она красота...

- Как сделать красивую пейзажную фотографию?

- У меня не всегда получается все с первого раза красиво передать. Иногда теряется ощущение места, потому что в живую пространство по-другому видишь, воспринимаешь, чувствуешь. Плюс камера тоже имеет технические ограничения. Чтобы получилась интересная фотография нужно заранее изучить место, возможно не один раз прийти и исследовать его. В Ярославле я очень часто прихожу по несколько раз в одно и тоже место за красивой фотографией.

- Хотел бы ты переехать в Австралию или Новую Зеландию и заниматься там творчеством? Как там обстоят дела с фотокоммерцией?

- Я вообще прежде, чем куда-то ехать изучаю рынок (сарказм). В этих странах немного другой подход к фотографии, есть уважение к труду. Если человек назвался фотографом, то все будут считать его профессионалом, хотя на самом деле он может и не знать основ композиции и давать очень сомнительный уровень. В России его бы засмеяли, за то, что он называет себя фотографом. Поэтому там очень разнообразный рынок, нацеленный на разного клиента. У них другие мерки труда, оплаты и на сложные проекты могут сильно не заморачиваться.

- Как ты видишь фотографию будущего?

- Мир заполонят роботы, они будут летать на Марс, делать селфи и возвращаться на планету Земля (смеется).