Елочные базары в Ярославле - 2019: где купить живую елку на Новый год

В Ярославле 24 декабря откроются елочные базары. Продавать колючие символы Нового года будут на рынках и других подготовленных площадках. Ели и сосны привезут из Борисоглебского, Тутаевского и Даниловского районов. Цена новогодней елки — от 500 рублей за метр. В стоимость входит упаковка товара. Купить на елочных базарах также можно будет новогодние украшения и сувениры. Режим работы елочных базаров в Ярославле — с 10 до 20 часов.

НА ЗАМЕТКУ

Где можно купить живую елку в Ярославле:

- «Центральный рынок» (ул. Депутатская, 7)

- «Ленинский рынок» (Ул. Чкалова, 17а)

- «Ярмарки Дзержинского района» (ул. Пионерская, напротив дома №1, пересечение ул. Труфанова и Панина)

- «Рынок Дзержинского района» (просп. Дзержинского, 23а)

- «Ярославская ярмарка» (Ул. Угличская, 4а)

- пл. Труда (с 24 по 31 декабря)

- ул. Володарского, у дома №64 (с 22 по 24 декабря)

- ул. Угличская, у дома №26 (с 25 по 31 декабря)

- пр. Дзержинского, у дома №10 (с 25 по 31 декабря)

- Ленинградский просп., у дома №70 (с 22 по 31 декабря)

- ул. Урицкого, у дома №50/44 (с 25 по 31 декабря)

- Ленинградский просп., у дома №117 (с 22 по 24 декабря)

- Московский пр., у остановки «Крестобогородская» (с 25 по 30 декабря)

- ул. Светлая, у дома №38 (с 22 по 31 декабря)

- просп. Фрунзе, у остановки «Ул. Чернопрудная» (с 23 по 31 декабря)

- просп. Фрунзе, у остановки «Ул. Академика Колмогорова» (с 20 по 31 декабря)

- ул. Гагарина, у дома №28 (супермаркет «Лотос-М») (с 25 по 30 декабря)

- просп. Авиаторов, у дома №88

- ул. Спартаковская, у дома №25

- ул. 8 Марта (ООО «Мангуст»)

- Ул. Титова, 16 (ООО «Амес-С»)

- ул. Ньютона, напротив у дома №34 (ТД «Суздальская ярмарка»)

- ул. Пирогова, у дома №39 (ООО «Липовая гора»).