«Руки убрала, тварь, тут вам не мойка!»: в Костроме охранник с дубинкой выгнал окровавленных девушек с порога травмпункта

Под утро 16 декабря компания друзей направлялась в один из баров, когда по пути они встретили мужчину с пробитой головой. Раненый человек был весь в крови и дрожал от холода. Ребята не смогли остаться в стороне, вызвали такси и повезли пострадавшего в травмпункт. Кто-то зашел с мужчиной внутрь, дверь закрылась, а на пороге больницы остались две девушки в чужой крови. Они позвонили в звонок, чтобы охранник пустил их внутрь отмыть руки и одежду.

- Руки убрала, тварь! Это вам не мойка, е-мае! – отрезал мужчина в форме с дубинкой.

Девушки рассказывают, что агрессивный сотрудник компании «Технологии безопасности» на простую вежливую просьбу обрушил на них оскорбления и даже стал замахиваться. Это удалось заснять на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/683195" frameborder="0"></iframe> Охранник травмпункта в Костроме прогнал окровавленных девушек с порога больницы.

Девушки остались ждать на улице своего друга, который сопровождал раненого до кабинета врачей. В это время уже знакомый охранник вместе с еще двумя молодыми людьми начал прогонять подруг…

- Это нельзя оставлять безнаказанным!- говорит Ксения. – Такие как он не должны работать с людьми! Мы же не сказали ни единого грубого слова.

Ситуация получила большой резонанс в социальных сетях. Некоторые утверждают, что знают этого мужчину, и это на него очень непохоже:

-Боже, я в шоке... Он живёт в соседнем подъезде... Всегда уважала и сочувствовала ему,т.к он в одиночку воспитывает двоих детей....Не могу найти объяснения его действиям! – пишет Светлана в группе «Сплетник Кострома» в Вконтакте.

Другие утверждают, что сразу узнали этого охранника, так как сами бывали в подобных ситуациях.

В самой «Технологии безопасности» ситуацию прокомментировали следующим образом:

- Информация доложена генеральному директору, будет проведена служебная проверка. Девушкам было отказано в просьбе войти отмыть одежду, так как согласно правил с пострадавшим может пройти один сопровождающий , которые уже вошли в Отделение травмы. Девушки 15-20 минут непрерывно давили в звонок , отвлекая медицинский персонал от работы. Им неоднократно объясняли правила . Служебная проверка будет проведена объективно.