Все сгорело: семья с четырьмя детьми и их соседи осталась без крыши над головой

В понедельник, 17 декабря, в деревне Кормилицино Ярославского района случилась беда. Большой дом, в котором проживало три семьи, сгорел дотла.

В 14 часов многодетная мама Зинаида уложила спать шестимесячного малыша. Дома находился еще один ребенок, а двое детей были в школе. Женщина включила газовый котел. Что произошло дальше, женщина не поняла: мгновенное возгорание, и вот уже языки пламени перекинулись на крышу дома. 79-летняя соседка с дочерью успели схватить документы и выбежать. Зинаида вытолкала старшего ребенка на улицу и кинулась к спящему малышу. У женщины случилась истерика, она не понимала, жив ли он. В одном памперсе, завернутый в одеяло комочек мать вынесла на мороз. Вся мебель, посуда, игрушки и одежда пропали в огне. Женщина впопыхах вспомнила о документах, но смогла взять только свой паспорт и паспорт одного из детей. Остальные документы, в том числе и сертификат на получение материнского капитала, сгорели.

В доме проживало три семьи, две квартиры были в собственности. Часть дома Зинаиды не была оформлена на нее, она только собирала документы для вступления в наследство после смерти мамы…

Женщина уверена, что дом можно было спасти, если бы пожарные прибыли быстрее и с полной загрузкой воды для тушения огня.

– Пожарные приехали через 40 минут, пустые. Пруд у нас пожарный есть, но грязный. К тому моменту, когда нужно было действовать, все уже сгорело.

В пресс-службе МЧС прокомментировали, что подобого быть не могло. По нормативным документам пожарная служба прибывает на место возгорания с необходимым количеством воды и в процессе добирает из пожарных водоемов.

Администрация Ярославского района предоставила погорельцам временную комнату в соседнем доме, но никто туда не заехал. В ней нет ни туалета, ни воды, повсюду бегают крысы, а ноги проваливаются в половые щели.

Сейчас женщина и четверо детей живут у соседей. Десять человек на 34 квадратных метрах делят быт под одной крышей.

Зинаиде и остальным погорельцам остается надеяться, что им выделят жилище, пригодное для жизни.

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