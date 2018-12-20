Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Благодарим всех, кто принял участие в он-лайн конференции, и публикуем самые актуальные вопросы и полученные на них ответы.

- Почему объединение происходит именно под брендом «Открытия»?

Мы провели аудит бренда и определили дальнейшую имиджевую стратегию. По результатам опросов бренд «Открытие» самый сильный в банковской группе. Поэтому он берется за основу. Что касается позиционирования банка, мы хотим занять уникальную нишу: стать лидерами с качественным клиентским опытом, акцентом на надежность и современность.

- Кто потенциальный клиент «Открытия» после объединения?

- Банковская группа «Открытие» - очень крупный универсальный игрок на рынке. Мы предоставляем практически весь перечень продуктов и услуг для частных клиентов, компаний малого, среднего и крупного бизнеса, клиентам Private Banking. В некоторых регионах банк занимает значимую долю в социальных проектах. Поэтому профиль потенциального клиента очень широкий.

- Как объединение банка «Открытие» и «Бинбанка» отразится на клиентах?

- Наша основная цель — обеспечить так называемый «бесшовный переход» на этапе интеграции. Целевая модель – когда клиент получает одинаково высокий сервис в любой точке продаж под единым брендом. Это значит, что клиенты не должны почувствовать никаких изменений. То есть все ценовые параметры, все договорные взаимоотношения, все обязательства и вся ответственность, которые были приняты банками, сохраняются перед клиентами и после объединения. И будут действовать до истечения сроков действия заключенных договоров, например, в ПАО «Бинбанк». Никаких дополнительных усилий или визитов после объединения банков делать будет не нужно.

- Стоит ли оформлять для своих сотрудников зарплатные карты малому бизнесу? Почему?

- Зарплатная карта — это не только финансовый инструмент. Это ключ к нашим самым выгодным предложениям. Например, зарплатным клиентам мы даем специальные льготные условия кредитования. То есть ипотеку или кредит на любые цели можно будет получить дешевле, быстрее и проще. Мы также поможем подобрать программу рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Переоформление кредитов на более выгодных условиях позволит сэкономить на ежемесячных платежах, объединить несколько кредитов в один или получить дополнительно нужные деньги. Также с нашей зарплатной карты можно снимать необходимые средства бесплатно в любых банкоматах, и получать кэшбэк за оплату товаров и услуг.

- Какие инновации предлагает ваш банк для бизнесменов региона?

- Прежде всего, это совместный проект с социальной сетью ВКонтакте. Проходит акция для молодых предпринимателей в городах с численностью населения до 500 тысяч

человек. Основная идея — это повышение информационной грамотности, уровня образования предпринимателей.

Кроме этого, серьезно оптимизировано и интегрировано предложение по расчетно-кассовому обслуживанию. Обновлены все пакетные предложения с учетом пожеланий клиентов — клиент сейчас сам может выбирать полноту и степень насыщенности услуг с учетом стоимости или своих предпочтений.

Очень много сделано для онлайн обслуживания и онлайн сервисов банка. На текущий момент можно выполнять весь перечень операций по интернету. Это очень функционально и тоже востребовано клиентами.

Большой объем работ проводится по повышению качества кассового обслуживания. Сейчас по доступности услуг для клиентов в части кассовой инфраструктуры можно отметить моментальную карту самоинкассации на базе платежной системы Visa. Эту карту клиент может получить в офисе в день обращения. А по ней в любом банкомате в любой точке мира сможет фиксировать и контролировать расходы работников на хозяйственные нужды и в том числе проводить операции самоинкассации юридических лиц через устройства самообслуживания.

- Что интересует клиентов при рефинансировании?

- Снижение ставки, прежде всего. Если у клиента ставка 18-19%, то в сравнении с 11,9% разница все-таки есть. Кроме того, срок кредита. Иными словами, возможность снизить нагрузку, которую каждый месяц несет человек. Если платеж был 20 тысяч в месяц, то после рефинансирования он может стать 15 тысяч рублей. Еще отмечу, что примерно в 30% сделок люди хотят взять дополнительные деньги. Есть еще один значимый повод для рефинансирования: вывести залог из-под обеспечения. Например, рефинансировав автокредит, автомобиль больше не будет находиться в залоге у банка.