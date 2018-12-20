Инаугурация мэра Ярославля прошла под живую музыку и вой сирены

В четверг, 20 декабря, Владимир Волков официально вступил в должность мэра Ярославля. Инаугурация нового градоначальника прошла в большом зале мэрии. Минут за двадцать до начала церемонии в холле начали собираться вип-гости – представители исполнительной власти, духовенства, депутаты. Играл оркестр, операторы выставляли камеры, караул отдавал честь военным гостям.

Перед входом в зал играл оркестр.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА

Спустя пятнадцать минут торжественный голос ведущего попросил занять места и отключить мобильные телефоны. Заиграла маршевая музыка.

В зал внесли знамёна: флаги России, Ярославской области, Ярославля и знак мэра города. Последними вместе зашли Владимир Волков и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Грянул гимн России. Публика поднялась со своих мест.

На церемонии собрались почетные гости.Фото: Мэрия Ярославля

– Клянусь, при осуществлении полномочий мэра города Ярославля соблюдать конституцию Российской Федерации, устав и закон Ярославской области, устав города Ярославля. Уважать и охранять права и свободы жителей города Ярославля. Добросовестно исполнять возложенные законом и народом на меня обязанности, - произнес торжественную речь новый мэр.

После этого на сцену пригласили губернатора области Дмитрия Миронова. Он поздравил Волкова с официальным вступлением в должность мэра и обозначил первостепенные задачи для главы города. Прежде всего – оправдать доверие ярославцев.

— Впереди у вас ответственная и сложная служба народу. Необходимо обеспечить динамичное развитие Ярославля, выполнять данные обещания, проявить себя с полной отдачей и держать свое слово, — сказал Дмитрий Миронов.

Он также подчеркнул, что в городе надо поднять на высокий уровень транспортную инфраструктуру, навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в городской среде и экологии.

Следующим спикером на инаугурации стала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Первая женщина-космонавт также пожелала успехов Владимиру Волкову и под аплодисменты села на свое место. На сцену поднялся митрополит Ростовский и Ярославский Пантелеимон. Он начал с небольшого экскурса в историю:

– Из нашего города перед началом двадцатого века вышли три патриарха Русской православной церкви. Это говорит о многом. Губерния Ярославская была третьей по значимости после Москвы…

Но вдруг речь митрополита прервались пожарной сиреной. К чести Пантелеимона, он не моргнув глазом, продолжил выступление. На секунду вой утих, но потом вновь продолжился, настойчиво предупреждая гостей о какой-то опасности. К счастью, тревога оказалась ложной.

– Сигнализация сработала в столовой. Там работает предприятие общественного питания, которое арендует у мэрии помещение. Возможно, в процессе приготовления был повышен температурный режим. Сигнализация центральная, поэтому звук слышен во всем здании. После того, как службы убедились, что угрозы людям нет, ее отключили, – рассказала потом руководитель аппарата мэрии Лидия Корнакова.

В итоге середину речи митрополита почти никто не услышал.

– Пожелаем Владимиру Михайловичу доброго здравия и служения государственного во славу нашего города Ярославля! – завершил выступление Пантелеимон. - Бог в помощь! И это знак…

Знак чего, почетный гость не уточнил. Но все решили, что чего-то хорошего.

Сигнализация не позволила полностью послушать речь митрополита.

- Совместными усилиями, опираясь на трудолюбие, честность, справедливость, ответственность мы сможем обеспечить решение насущных проблем города и его жителей. Искренне надеюсь на вашу поддержку и помощь, - выступил с ответным словом мэр. - От всей души спасибо!

Под конец все выпили за почин шампанского и разошлись по рабочим местам.