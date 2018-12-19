В Ярославле урезали социальные льготы на 2019 год

19 декабря депутаты муниципалитета поставили точку в обсуждении острого вопроса об изменении условий предоставления дополнительных мер соцподдержки для жителей в 2019 году. В итоге часть действующих до этого льгот убрали, часть оставили, но для их получения внедрили принцип нуждаемости и адресности. Теперь рассчитывать на помощь смогут в основном те горожане, которые признаны малоимущими. При этом власти отметили, что оказание таких мер соцподдержки – не прямая обязанность города. Из 26 субъектов ЦФО только девять областных столиц предоставляют жителям дополнительные льготы. Поэтому сначала на эти статьи из-за нехватки средств в бюджете вообще не планировали выделять деньги. Но в итоге все-же предусмотрели 154 миллиона – примерно на 50 миллионов меньше, чем в этом году.

- Суть социальной поддержки предполагает не массовую раздачу выплат, а адресную помощь. Если доход в семье на каждого человека равен или меньше прожиточного минимума, который сейчас составляет 9695 рублей, жители вправе обратиться за предоставлением льгот. Для получения компенсаций за детский сад или питание в школе установлена величина в полтора прожиточных минимума, или 15 975 рублей на каждого члена семьи, - отметил директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда Сергей Ивченко.

По словам чиновников, из отмененных льгот часть уже потеряла свою актуальность. Например, за 10 лет не было ни одного обращения от семей, где один из родителей погиб во время боевых действий. Часть выплат замещена на региональном и федеральном уровнях. По расчетам мэрии, в итоге количество тех, кто получает поддержку, сократится примерно на 10%. Большинство депутатов посчитало, что это не критичные изменения.

— Я поддерживаю принцип адресности, потому что платить льготы людям с высоким уровнем дохода — это не совсем справедливо. Есть многодетные, которые на «Гелендвагенах» ездят, им ещё и социальную поддержку из бюджета оказывать? — прокомментировал депутат Олег Ненилин.

Впрочем, все может оказаться не так гладко, как предполагают власти. Например, у ряда народных избранников возникли претензии к процессу оформления «малоимущности». Во-первых, подтверждать этот статус придется раз в три месяца. Для этого нужно обратиться в органы соцзащиты по месту жительства с заявлением, паспортом, справкой о доходах за 3 месяца и документами, подтверждающими родство. Оформить статус малоимущего власти обещают за один день.

- У многодетных матерей нет возможности бегать за справками. Я сама многодетная мать и знаю это прекрасно, - выступила депутат Марина Дьячевская.

Нашлись и другие контраргументы.

- У нас многие работают в сером секторе экономики, где подтвердить доходы нельзя. Это не их вина. Им некуда больше устроиться, - возмутилась Наталия Бобрякова.

Как в этих условиях будет обстоять дело с соцпомощью – не понятно. Часть из отменяемых льгот, по решению депутатов все-же решили сохранить. Например, оставить бесплатным питание для учащихся школ, если один из родителей ребенка является неработающим инвалидом 1 или 2 группы, является ликвидатором ЧС, погиб в местах ведения боевых действий, а также сохранить скидку в 50% на питание детей матерей-одиночек и даже восстановить не финансируемую из городского бюджета с 2013 года льготу по освобождению от платы за соцнайм детей-сирот.. Впрочем, депутаты оставили возможность вернуть весь действующий пока список льгот назад. Это будет решено по итогам 2019 года.

КОНКРЕТНО

Какие изменения в предоставления льгот произойдут в 2019 году

Совсем решили убрать льготы:

- Компенсации за садик одиноким матерям (30% - на первого ребенка, 20% - на второго ребенка), не признанных малоимущими. Льготу уберут с 1 сентября 2019 года.

- бесплатное питание для учащихся спортивных классов Льготу планируют убрать с 1 сентября 2019 года. Но если семья признана малоимущей, дети получат бесплатное питание за счет средств областного бюджета.

- Скидка 25% для учащихся школ искусств при обучении двух детей из одной семьи. Предлагается убрать с 1 сентября 2019 года.

- Выплаты семьям, где одновременно родилось трое или больше детей. Сейчас им ежемесячно выплачиваются суммы в размере прожиточного минимума на каждого ребенка до трех лет. Те семьи, которые уже получают эту помощь (а их в городе восемь) продолжат ее получать, а вот новые заявления с 1 января 2019 года принимать уже не будут. При этом семьи смогут претендовать на областные выплаты. Например, с 2018 года действует ежемесячная выплата в связи с рождением первого или второго ребенка в размере 9 547 рублей. Из областного бюджета семьям с тройнями выплачивается ежемесячная денежная выплата в размере 10 235 рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты тройням.

- Скидки на пользование банями. Отмена льгот связана с тем, что муниципальные бани сейчас стали акционерными обществами и их новые владельцы предоставляют определенным категориям скидку – 35%.

- Адресная помощь бывшим работникам муниципальных учреждений в виде выплаты 500 рублей к Дню пожилого человека.

Оставят льготы только малоимущим:

- Получение единовременной адресной материальной помощи в размере до 5000 рублей в год ветеранам, инвалидам, пожилым людям и семьям с детьми.

- Предоставление компенсации расходов на проезд в размере 120 рублей гражданам пожилого возраста, награжденным орденами Красной Звезды, Ленина, Мужества, Почета, Дружбы, Трудового Красного Знамени, Трудовой славы, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством». Правда, критерий малоимущности введут для новых претендентов из этой категории. Для действующих получателей сохраняется право без изменений.

- Предоставление бесплатного проезда многодетным семьям. Для родителей введут критерий малоимущности. А дети могут ездить бесплатно на всей территории Ярославской области по нормам Социального кодекса. Изменения планируют ввести с 1 февраля 2019 года, чтобы люди успели оформить документы.

- Компенсации за детский сад многодетным семьям: 80% - на первого ребенка, 50% на второго, 30% - на третьего и последующего. Предлагается оставить льготу тем семьям, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума. Сейчас это 15975 рублей. Например, если в семье трое детей, мать в декрете, то доход отца для получения льготы должен быть не больше 79875 рублей.

- Аналогичные условия предлагается ввести для получения компенсаций за детские сады для семей,, где один из родителей неработающий инвалид 1 или 2 группы. Для них льгота будет положена при доходе, равном 1,5 кратной величине прожиточного минимума на каждого члена семьи. При этом сами выплаты предлагается увеличить с 30% до 80% на первого ребенка и с 20% до 50% - на второго ребенка.

- Скидка 50% при обучении в школах искусств трех и более детей из одной семьи. При этом детям из малоимущих семей льготу предлагается оставить на уровне 50% на каждого ребенка. В эту же категорию должны попасть семьи, которые раньше выделялись в отдельную категорию – в состав которых входят три и более иждивенцев.

Проездные

Для школьников и студентов увеличат стоимость проездного – с 40% до 50% от стоимости общегородского проездного.