2018-12-19T17:19:22+03:00
Здоровье

Диагностика в МИБС: максимальный эффект

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МИБС - Ярославль.МИБС - Ярославль.
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В рамках этого проекта мы выбираем лучшие медицинские учреждения Ярославля по мнению читателей «Комсомолки». В числе претендентов – и частные диагностические центры.

Одним из лидеров сейчас является МИБС - Ярославль. Попробуем разобраться, чем эта сеть привлекла внимание горожан?

Что такое МИБС

Аббревиатура МИБС расшифровывается просто – это «Медицинский институт имени Березина Сергея», созданный петербургскими медиками и названный в честь их коллеги, доцента кафедры рентгено-радиологии Санкт-Петербургского Государственного медицинского университета, автора 40 научных трудов Сергея Березина.

МИБС - это первая и самая крупная в России сеть частных центров МРТ-диагностики. На сегодняшний день она насчитывает 93 филиала в нашей стране и ближнем зарубежье. Все центры сети оборудованы современными высокопольными аппаратами МРТ (с индукцией магнитного поля 1,5 Тл) и объединены в общую телемедицинскую сеть, чтобы в сложных случаях любой доктор центра МИБС из любой точки России мог проконсультироваться у специалистов из Санкт-Петербурга.

МИБС - Ярославль.

МИБС - Ярославль.

МИБС - Ярославль существует уже 8 лет. За это время в городе были открыты два центра на территориях больниц №9 (Тутаевское шоссе, 95) и №10 (ул. Гагарина, д.12). За это время проведено более 100 000 исследований, среди которых не только «рутинные» МРТ головного мозга и позвоночника, но и «сложные» области для диагностики, такие как обследования брюшной полости, суставов, мультипараметрическая МРТ предстательной железы, МРТ гинекологических заболеваний, сравнительно новое исследование «Онкопоиск».

Почему ярославцы обращаются в МИБС?

Они просто хотят получить максимум информации о своем здоровье. А тут не обойдешься без высоких медицинских технологий и опытных специалистов.

Нередки случаи, когда после исследований меняются первоначальный диагноз и тактика лечения, выявляется большое количество разных заболеваний. Поскольку МИБС-Ярославль зарекомендовал себя как место, где работают грамотные специалисты, врачи советуют нас своим пациентам, а пациенты – своим знакомым. И это очень показательно.

- В качестве примера, сегодня мы можем найти очаг злокачественной опухоли предстательной железы размером от 5 мм, который не виден на УЗИ и недоступен при биопсии. Мы «видим» метастазы в кости раньше, чем рентген и КТ (компьютерная томография). У нас есть возможность обнаружить минимальные изменения в головном мозге, которые вызывают приступы эпилепсии. 10 лет назад в Ярославской области об этом мало кто знал и почти никто не пользовался, а теперь это наша ежедневная работа, - отмечает главный врач МИБС Илья Ефимович Шпунт.

Врачи, которым можно доверять

Отметим, что врачи центра МИБС проходят обучение на собственной базе в Санкт-Петербурге и работают по единому общему стандарту. Это позволяет пациенту быть уверенным, что в любом филиале исследование будет проведено качественно и в полном объеме. Кроме того, с целью поддержания высокого уровня диагностики каждый из врачей и операторов регулярно проверяется на предмет ошибок и неточностей.

Рентгенологи МИБС - Ярославль постоянно учатся: участвуют в вебинарах, посещают семинары, конференции, школы и мастер-классы по специальности в Москве и Санкт-Петербурге. Это делает их заключения актуальными не только в нашей области, но и во всех крупных городах России, а также в зарубежных клиниках.

Важно, что доктора центров МИБС не только учатся сами, но и регулярно проводят образовательные мероприятия для врачей других специальностей, чтобы новые направления МРТ «работали» в повседневной медицинской практике. Благодаря этому врачи знают о современных методиках, которых не изучали в институте, а пациенты имеют возможность обследоваться эффективно и точно.

Добавим, что постоянный тесный контакт с клиницистами дает специалистам МИБС возможность отслеживать «медицинскую» судьбу своих пациентов и дополнительно обязывает нести ответственность за выданные заключения. Это сочетание высокой эффективности диагностики с искренней заинтересованностью врачей в благополучии пациентов и привлекает ярославцев.

МИБС - Ярославль.

МИБС - Ярославль.

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