Изменение льгот для ярославцев: вопрос рассмотрели депутаты

На комиссии муниципалитета по соцполитике 18 декабря решали будущее социальных льгот для жителей. Если в прошлом году на дополнительные меры соцподдержки в бюджет было заложено чуть более 200 миллионов рублей, то в этом только 150 миллионов. Власти пояснили: в условиях нехватки средств и большого муниципального долга, размер которого не позволяет городу брать кредиты, это макимальная сумма, которую сумели выделить. Мэрия посчитала, что самое справедливое распределение денег – отдать их в первую очередь тем, кто в них, действительно, нуждается. А это в основном малоимущие граждане.

- Мы вводим критерий адресности и нуждаемости. Собственно, такова тенденция, которая сейчас прослеживается и на федеральном, и на областном уровне, - отметил, выступая перед депутатами, директор департамента по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Сергей Ивченко.

К малоимущим власти отнесли граждан с доходом меньше прожиточного минимума и при этом владеющих не более, чем двумя объектами недвижимости. Подтверждать «малоимущность» нужно справками с работы о зарплате раз в три месяца. Тут же на представителей мэрии посыпались вопросы депутатов.

- Если у человека доля в квартире у бабушки, при этом он живет в общежитии, он не имеет права на льготы? – удивилась Наталья Бобрякова.

В мэрии пояснили: мол, в данном случае учитываются только целые объекты, доли не считаются. Депутаты посчитали, что формулировку надо бы уточнить. Ведь на льготы могут претендовать те, у кого справка о маленьком доходе и при этом доли в пяти квартирах напополам с супругом. Или коттедж, оформленный семьей в долевую собственность. В итоге, чтобы не было перекосов, формулировку мэрия пообещала уточнить.

Кроме этого депутаты внесли и свои поправки к предложенным изменениям. В частности, на комиссии были поддержаны предложения оставить в силе компенсацию части родительской платы для семей, где один из родителей погиб в местах ведения боевых действий, оставить бесплатным питание для учащихся школ, если один из родителей ребенка является инвалидом 1 или 2 группы, является ликвидатором ЧС, погиб в местах ведения боевых действий, а также сохранить скидку в 50% на питание детей матерей-одиночек, и даже восстановить не финансируемую из городского бюджета с 2013 года льготу по освобождению от платы за соцнайм детей-сирот.

Окончательное решение по этому вопросу должен принять муниципалитет на заседании 19 декабря.

КОНКРЕТНО

Какие изменения в предоставления льгот могут произойти (предложение мэрии без учета поправок депутатов)

Совсем решили убрать льготы:

Оставят льготы только малоимущим:

Проездные

Для школьников и студентов увеличат стоимость проездного – с 40% до 50% от стоимости общегородского проездного.

Оставят без изменений